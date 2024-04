Vols prevenir l'Alzheimer? Deixa d'esmorzar això immediatament

El pes de la nostra salut, per una banda, rau en la nostra alimentació. Si cuidem què mengem i com ho mengem, determinarem el nostre nivell de benestar. L'alimentació serveix tant per cuidar-nos exteriorment com internament. Si volem sentir-nos alegres, contents i sense ansietat ni depressió, una bona alimentació és clau. A més, per tal d'aconseguir un rendiment òptim intel·lectualment i que el nostre cos funcioni correctament, també hem d'aportar al cos els nutrients que necessita. Així doncs, avui ens centrarem en el nostre cervell, un dels òrgans més importants per a nosaltres i que, molts no cuidem adequadament perquè esmorzem això!

Hi ha aliments que són positius per millorar la capacitat cognitiva, mentre que altres perjudiquen la funció cerebral,i per tant, també la teva memòria.

Segons una investigació publicada per Intramed.net, 'els greixos trans del menjar podrien empitjorar la memòria'. A més, investigacions anteriors com el treball de l'American Journal of Clinical Nutrition aconsellen eliminar-les de la dieta per reduir la inflamació, un dels factors de risc per al desenvolupament d'alguns tipus de càncers.

L'aliment per esmorzar que prohibeix l'AJCN

I a Espanya, consumim un aliment en els nostres esmorzars que podrien perjudicar la nostra funció cognitiva a mesura que ens anem fent grans: la mantega.

Qui no ha esmorzat mai una torrada de mantega o margarina amb melmelada i un bon cafè amb llet? Doncs bé, segons aquest estudi, els homes joves que menjaven uns nivells elevats de greixos trans van rendir menys en un test de memòria que la resta d'investigats. Van aconseguir recordar menys paraules: de 12 a 21 paraules amb una puntuació mitjana a 90.

Ara bé, què són els greixos trans i per què estan tan presents per esmorzar? Els greixos trans són el resultat del procés d'hidrogenació i es produeixen en escalfar olis vegetals líquids amb hidrogen. Si bé són molt presents en el menjar ràpid i brioixeria industrial, també és un ingredient essencial de la margarina, aquest succedani de mantega que és molt menys saludable.