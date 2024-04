Una cullerada de mel al dia: així et canviarà el cos si la prens

Sona massa bé per ser veritat però en realitat és la pedra angular d’una nova, revolucionària i científicament provada dieta d’aprimament.

La Dieta de la Mel aprofita els poders de la mel per desencadenar canvis metabòlics que permeten cremar greix mentre es dorm. No s’han de comptar calories, no és una dieta d’aliments cars, no és un pla sever de morir-se de gana i promet perdre fàcilment aquests 2 quilos que sobren.

El programa de la mel és el resultat de la investigació de tota una vida del nutricionista Mike McInnes tal com va informar el ‘Daily Mail’.

Va descobrir que la combinació única dels sucres naturals de la mel el converteixen en un aliment gairebé perfecte per perdre pes.

En prendre una cullerada gran de mel abans de ficar-se al llit, els mecanismes del cervell que encenen els desitjos de sucre s’apaguen per complet.

Les proves realitzades pels laboratoris de la investigació mèdica a Dubai mostren com una cullerada de mel sembla reduir els nivells de sucre a la sang en lloc de criar-los com una cullerada de sucre blanc faria.

La mel és un producte natural obtingut a partir del nèctar de les flors i recollit per les abelles. Des de temps antics, ha sigut utilitzada com un aliment i com una substància medicinal a causa de les seves propietats beneficioses per a la salut.

Un dels principals avantatges és el seu alt contingut en nutrients, ja que és rica en carbohidrats, cosa que la converteix en una excel·lent font d’energia. A més, conté vitamines i minerals com el ferro, el calci i el fòsfor, cosa que la fa beneficiosa per a la salut òssia. També conté antioxidants, que són substàncies que protegeixen el cos dels danys causats pels radicals lliures i poden ajudar a prevenir malalties com el càncer i l’envelliment prematur.

Un altre avantatge de la mel és la seva acció antibacteriana i antiinflamatòria. La mel ha demostrat tenir propietats antimacrobianes que poden ajudar a combatre infeccions i ferides. A més, el seu efecte antiinflamatori pot ser beneficiós per alleujar dolor i reduir la inflamació al cos.

A més dels seus beneficis per a la salut, la mel també és una excel·lent opció per endolcir aliments de manera natural. Tot i que és més dolç que el sucre, també té un índex glucèmic més baix, cosa que significa que s’absorbeix més lentament al cos i no provoca pics de sucre a la sang. Això la converteix en una opció més saludable per a aquelles persones que busquen reduir el consum de sucre refinat.

Un dels principals desavantatges de la mel és que pot ser una mica cara en comparació amb el sucre. A més, algunes persones poden ser al·lèrgiques a la mel o al pol·len present a aquesta, per la qual cosa és important anar amb compte al consumir-la i consultar amb un metge en cas de dubte.

En resum, la mel és un producte natural amb molts beneficis per a la salut. És rica en nutrients i antioxidants i té propietats antibacterianes i antiinflamatòries.