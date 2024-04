Alerta: hauries de treure els imants de la teva nevera per aquesta raó

Si estàs preocupat perquè has sentit que no es poden enganxar imants a la nevera, és hora d'aclarir els teus dubtes. Una mala informació sobre aquest tema podria portar-te, fins i tot, a haver de canviar-te de frigorífic.

Els imants són els records favorits de gairebé qualsevol viatger. De fet, quan tornem dels nostres viatges i ens entren ganes de portar-nos algun record, si no sabem què triar, ens emportem un bonic imant que ens recordi els llocs que hem visitat. I, una vegada de tornada a casa, on va l'imant? A la nevera, per descomptat. No hi ha res de dolent en això, sobretot si després acabem tenint una col·lecció que donaria enveja al més àvid col·leccionista: acabem tenint de tots els tipus i mides, fins que algú ens adverteix que posar imants a la nevera és dolent.

Alguna vegada ens hem preguntat si aquest rumor és realment cert, si és realment bon evitar-ho o si és només alguna cosa que diu la gent. La resposta als teus dubtes és que no s'han de posar imants a la nevera. Només els podem enganxar en determinades condicions. Els fabricants recomanen que si el teu frigorífic és nou, dels d'alta tecnologia amb pantalla tàctil o similar, cal evitar col·locar qualsevol mena d'imant.

I per què? A més, que seria una pena espatllar un frigorífic d'última generació, també és cert que els imants generen camps magnètics que poden tornar boig al teu frigorífic i el seu sistema. D'altra banda, els imants decoratius generen un camp magnètic molt feble, però és millor prevenir que curar, sobretot si es desconeix la potència de l'imant.

Els imants que s'utilitzen normalment per enganxar a les neveres estan fets de materials magnètics com acer inoxidable, ferro o alumini recobert d'un material magnètic, com per exemple, el neodimi. També poden estar fets de materials ferromagnètics com el níquel, que són materials que es magnetitzen fàcilment. Aquests imants solen ser molt forts i petits.

Però, no et preocupis, no fa falta que llencis els teus imants, però és millor que els hi trobis un lloc diferent. Pots comprar un tauler metàl·lic o comprar pintura especial i disposar de tota una paret pels teus imants.

Si el teu frigorífic, per contra, no és d'última generació i no té cap sistema connectat, llavors no hi ha cap problema a enganxar tots els teus imants a la porta.