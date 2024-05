Sabies que la síndria pot ajudar a prevenir i combatre diverses malalties?

Cada vegada queda menys per arribar a l'estiu. Tot i que, en molts supermercats ja podem trobar fruites d'aquella i altres temporades, com per exemple la síndria. Aquesta deliciosa fruita és especialment important en dies calorosos, per la seva gran aportació de nutrients, vitamines, minerals, antioxidants i hidratació. A més a més, és ideal per a prevenir i combatre diverses malalties.

Aquesta fruita de temporada destaca sobretot per la seva valuosa aportació de vitamines A i C, potassi, magnesi, licopè i betacorè: nutrients que aporten el benestar general i específic.

Les malalties que pot prevenir i combatre la síndria

Salut cardiovascular

Un dels components de la síndria que resulta més beneficiós per a la salut és la citrul·lina, capaç de transformar-se en arginina al cos: aquests aminoàcids mantenen l'elasticitat de les artèries i els vasos sanguinis ajudant a promoure una circulació sanguínia saludable i a reduir el risc de patir malalties cardiovasculars com arrítmies, aeropaties o insuficiències cardíaques.

Prevenció de l'envelliment

D'altra banda, l'alta presència d'antioxidants com el licopè en la composició de la síndria ajuden a protegir les cèl·lules del dany que li causen els radicals lliures: una característica que la fa especialment poderosa a l'hora de prevenir malalties relacionades amb l'edat, el càncer o les malalties cardíaques.

Inflamació

A més, l'alt contingut d'antioxidants present a la síndria pot ajudar a reduir la inflamació al cos, cosa que pot ser beneficiós per a persones que pateixen malalties inflamatòries com l'artritis, l'asma i la síndrome de l'intestí irritable.