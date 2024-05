Els perills de l’exercici físic extrem

L’exercici físic extrem, el que posa el cos al límit, causa inflamació crònica en els teixits de l’organisme que porten a l’envelliment precoç. «L’esport d’elit genera petits danys en el múscul que, al seu torn, provoquen un desgast del teixit. Al cap dels anys pot donar-se un envelliment prematur en tendons, músculs i fins i tot en tot el cos», explica l’investigador Salvador Macip, director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic de Medicina Molecular de la Universitat de Leicester. Macip és expert en les fases biològiques del procés de l’envelliment.

L’investigador precisa que l’exercici «moderat i constant» –aquell que no posa el cos al límit i que es contraposa a la vida sedentària– és sa i necessari. Redueix el risc de malalties cardíaques i de patir càncer. «També disminueix l’envelliment cel·lular, en part perquè té un efecte antiinflamatori. Serveix per a netejar els teixits». No obstant això, no ocorre el mateix amb l’esport extrem, aquell que fan els esportistes d’elit i els qui comencen a practicar esports de molta intensitat, que pot «accelerar» els danys cel·lulars i provocar «problemes de vellesa crònica».

Petites lesions

L’esport molt intens genera petites lesions. Quan poses el cos al límit, es produeix un desgast», apunta aquest investigador, qui matisa que això també depèn molt del «tipus de vida» que després porti l’esportista. «El manteniment [després de la retirada] és important perquè una de les causes de l’envelliment és la pèrdua de massa muscular», afegeix.

Com es manifesta aquest envelliment? O a què ens referim quan parlem d’aquest procés? Com explica Macip, l’envelliment «no és una sola cosa». «Pots tenir la pell perfecta i els músculs fatals», precisa. I no totes les persones envelleixen de la mateixa manera. «Encara no entenem bé l’envelliment perquè són estudis difícils de fer, ja que impliquen seguir a les persones durant molts anys. I perquè encara no tenim marcadors d’envelliment prou bons», reconeix. Però, si bé «encara queda molt per saber», assegura Macip que ja hi ha «pistes» i «indicacions» que l’esport intens pot ser «dolent» a la llarga, enfront del «moderat», que és bo.

Com explica aquest investigador, l’únic marcador de l’envelliment que existeix actualment és el «rellotge epigenètic». «La genètica es refereix a l’ADN de les cèl·lules, mentre que l’epigenètica al·ludeix als canvis químics de l’ADN», diu l’investigador. Amb l’edat, prossegueix, hi ha una sèrie de «canvis epigenètics que es poden mesurar». «Hi ha unes certes modificacions químiques de l’ADN que ocorren amb els anys, i això és el que s’ha nomenat rellotge epigenètic. Hi ha diferents tipus de rellotges epigenètics: l’envelliment no és homogeni en tot el cos», explica.

Model d’envelliment

L’esport d’alta intensitat afecta a l’expressió genètica, tal com ha revelat recentment un estudi de l’Institut de Recerca Sant Pau i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). «Els nostres estudis estan centrats en com s’expressen els nostres gens en diferents circumstàncies, la qual cosa es coneix com a transcriptòmica. L’expressió dels nostres gens varia en funció de les coses que fem i de l’ambient», explica José Manuel Soria, cap del grup de Genòmica de les Malalties Complexes en l’Institut de Recerca Sant Pau. Segons ell, encara que les persones heretem gens que no poden canviar, aquests sí que posseeixen «una certa plasticitat» i la seva expressió pot «adaptar-se» a les condicions de l’entorn.Aquesta clau és el que el seu equip ha investigat en el camp de la pràctica esportiva. «L’esport d’elit és un bon model d’envelliment», assegura Soria. El seu equip, gràcies a col·laboracions amb la Marató de Barcelona i la secció d’handbol del FC Barcelona, ha estudiat com s’expressen els gens dels esportistes fins 48 hores després d’haver finalitzat l’activitat. «Hem vist que, quan acabem una activitat esportiva de tanta intensitat, a causa de l’estrès fisiològic, l’expressió dels nostres gens simula que estem malalts, encara que no ho estem», explica.

No obstant això, assegura aquest genetista, els individus es «recuperen» una vegada han passat 48 hores. És a dir, «recuperen» la seva salut. «Estem molt interessats en aquesta recuperació perquè aquí és d’on podem extreure informació sobre com tornen a la normalitat les vies fisiològiques que s’han alterat», assegura Soria. Gràcies a l’estudi fet amb jugadors del FC Barcelona, han identificat tres grans perfils de jugadors: els «recuperadors ràpids» (en poc temps tornen a estar com al principi); els «lents» (48 hores després del partit encara tenen alterades vies d’expressió de gens), i els «adaptables a l’esport» (l’esforç ha tingut un «impacte mínim» en l’expressió dels gens. «Això obre la porta a personalitzar intervencions amb jugadors en l’àmbit d’entrenament i fisioteràpia», diu Soria.

Així, la recerca de l’Institut de Recerca de Sant Pau s’ha centrat a veure com l’esport d’elit és un «bon model per a estudiar l’envelliment». Les alteracions que es produeixen en els gens dels esportistes després d’una activitat intensa són les mateixes que es desenvolupen en algunes patologies en les quals el pacient, per contra, no es recupera. «Ja comencem a tenir informació per a intervenir i recuperar aquestes alteracions», diu Soria.

Un exemple. El seu grup va fer una recerca en el camp base de l’Everest, a 5.360 metres d’altura, en la qual va estudiar com els alpinistes s’anaven adaptant a la falta d’oxigen. «Hem vist que una cosa semblant al que els passa als pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (epoc). Aquests mecanismes de recuperació en persones sanes ens poden donar informació sobre persones amb epoc, perquè la hipòxia [trastorn en el qual hi ha una disminució del subministrament d’oxigen a un teixit] també modula l’expressió dels nostres gens, encara que després ens recuperem. Volem veure si amb epoc funcionen els mateixos mecanismes», explica aquest genetista. L’objectiu és saber quines pautes modulen l’expressió de manera saludable.