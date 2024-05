Una dermatòloga revela quina és la manera correcta de dutxar-se

Milions de persones comencen el dia amb una dutxa matutina. Aquest acte de neteja pot perjudicar l'estat de la nostra pell si no es fa correctament. La dermatòloga Ana Molina ha compartit unes recomanacions per fer aquest hàbit de la cura personal de la millor manera possible.

Segons apunta l'experta, la temperatura ideal de la dutxa ha de ser temperada, aproximadament 33 graus, que és la temperatura que té la pell. La doctora alerta sobre els riscos de fer servir aigua molt calenta: "Recordem que l'aigua molt calenta és deslipiditzant, només per als plats".

Sobre el sabó que cal utilitzar, escollir-lo és molt important. "Amb un gel respectuós que no es carregui la barrera lipídica, és a dir, que tingui un pH al voltant de cinc, que és el PH de la nostra pell", recomana l'especialista.

A més, la doctora Molina alerta sobre un dels errors més comuns durant el bany. La dermatòloga avisa que no totes les àrees del cos s'han de fregar de la mateixa manera. D'aquesta manera, és millor enfocar-se a “les zones que produeixen olor, la cara, aixelles, genitals, els peus”.

Finalment, esmenta una dada curiosa sobre l'escuma que poca gent coneix: "Però és que hi ha gent que agafa l'esponja i comença a treure brillantor, li estàs traient tot el teu greix natural per després haver de posar greix artificial".