Sanitat invertirà 10 milions el 2024 per donar preservatius gratis a joves entre 16 i 22 anys

Les malalties de transmissió sexual s'han disparat els últims anys i un dels motius, segons els especialistes, és que cada vegada s'usa menys el preservatiu. Per tractar de frenar aquesta tendència, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha anunciat que el seu departament invertirà 10 milions d'euros el 2024 per finançar preservatius per a joves entre 16 i 22 anys. La intenció del Govern és que els condons siguin gratuïts per als joves amb menor poder adquisitiu, tot i que Sanitat encara no ha aclarit com serà el repartiment per a aquest col·lectiu.

García ja va avançar la seva intenció de repartir preservatius gratis i fomentar el seu ús en la seva primera compareixença al Senat, on va argumentar que "no té sentit que es cobreixi una vacuna per evitar una infecció", en referència per exemple a la vacuna contra el virus del papil·loma humà, que ha estat introduïda al calendari d'immunització infantil, però "no [es cobreixi] un mètode barrera com el preservatiu". "No hi ha millor política de salut que la prevenció", va sentenciar.

I aquest dijous, a la inauguració del XXI Congrés Nacional sobre SIDA i ITS que se celebra a Toledo i que organitza la Societat Espanyola Interdisciplinària de la Sida (SEISIDA), ha indicat que la partida pressupostària destinada a posar en marxa aquesta mesura, de la qual es beneficiaran joves entre 16 i 22 anys, serà de 10 milions d'euros. Amb això s'espera un descens de les malalties de transmissió sexual, entre elles el VIH, que al contrari de malalties com la sífilis, la gonorrea o la clamídia, mostra una tendència a la baixa en els últims anys. Però, segons ha subratllat, Espanya "necessita que el descens sigui més ràpid".

La situació del VIH

Per a això, es va autoritzar també el 2019 la profilaxi preexposició davant del VIH, que ja està implantada a totes les comunitats, amb prop de 23.000 persones en tractament. A Espanya, hi ha aproximadament 150.000 persones amb el VIH, de les quals el 92,5% coneixen el diagnòstic, el 96,6% reben tractament antiretroviral i, d'elles, el 90,4% tenen càrrega viral indetectable. Aquests indicadors mostren una millora en l'abordatge de la infecció, però la meta del Ministeri de Sanitat és que en els tres objectius se superi el 95% l'any 2026.

A més, s'ha produït una disminució del percentatge de no diagnosticats, que ha passat d'un 13% en el període 2017-2019, a un 7,5% en el període 2021-2022. L'objectiu ara és reduir-lo a menys del 5%. Així mateix, segons la ministra, l'objectiu és la no discriminació, per a això es va posar en marxa el Pacte Social per la igualtat de tracte el 2018.