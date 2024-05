Vols aprimar-te abans de l'estiu?

Queda molt poquet per arribar a l'estiu i ara toca fer l'operació biquini. Sentir-se bé durant tot l'any és importantíssim, però a l'estiu encara més, ja que anem a la platja o a la piscina, entre altres. En aquest article descobriràs com perdre els quilos que et sobren gràcies a un superaliment.

Els espinacs i les verdures de fulla verda són indispensables per als processos de pèrdua de pes. Tenen una alta quantitat de fibra; sobretot fibra soluble que és molt beneficiosa per accelerar el trànsit intestinal. A més, és coneguda per la seva capacitat per reduir el greix abdominal i afavorir el sistema digestiu.

Un altre dels seus avantatges és que és un aliment que atipa molt. Aquesta qualitat el converteix en la verdura perfecta per a aquelles dietes en què la reducció calòrica hagi de ser significativa i hi hagi molta sensació de gana.

El superaliment per aprimar-se: els espinacs / Racool_studio

Cal consumir-los diàriament?

La recomanació és incloure-les el màxim possible a la dieta. Es pot combinar amb altres verdures o consumir-los en batuts. Però el consum diari és recomanable. Un estudi publicat per la Biblioteca Nacional dels Estats Units recull que el consum diari d'espinacs ajuda a eliminar tant el greix corporal com a baixar de pes. I encara hi ha més beneficis: les dones que els consumeixen diàriament s'aprimen un 43% més de les que no els inclouen en la seva dieta.

Com cuinar-los?

Els espinacs tenen més possibilitats del que pot semblar a priori. Es poden menjar en amanides, incloure'ls en remenats, incorporar-los en guisats de llegums com cigrons o faves. També es poden utilitzar per omplir pits de pollastre o filets de peix. Una altra opció és incloure'ls en batuts verds.