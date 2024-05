Compte amb les cirurgies del fre de la llengua en nadons

Fa pocs dies, dos nadons van haver de ser traslladats d'urgències després que una llevadora els practiques una cirurgia del fre lingual. En aquesta cirurgia es va provocar una hemorràgia i això va comportar complicacions. La Fiscalia de Madrid ha estat qui ha denunciat a una clínica de Pozuela d'Alarcón (Madrid) per aquests fets. En aquest article coneixeràs aquest tipus de cirurgia, per a què es fa i qui l'ha de dur a terme.

Aquesta cirurgia s'anomena frenectomia, i “consisteix a eliminar el fre en aquells casos de llengua ancorada o fre curt”. I aquest problema se'l coneix com a anquiloglòssia. Consell General de Dentistes d'Espanya

Un problema comú a l'edat pediàtrica

El fre lingual és el que uneix la llengua a la base de la boca. Però, com expliquen des de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll, en algunes ocasions, aquest teixit o no és prou llarg o és molt gruixut, cosa que dificulta un moviment correcte de la llengua a l'hora de parlar, mastegar o empassar.

A més, l'anquiloglòssia és una anomalia congènita que pot provocar alteracions funcionals i anatòmiques en el desenvolupament de la via aèria superior, ja que pot obligar el pacient a respirar per la boca incrementant el risc de col·lapse de la via aèria superior durant el son, produint apnees.

I com explica el doctor Carlos O’Connor Reina, president de la comissió de Roncopatia i Trastorns del Son de la SEORL-CCC: “Una llengua que no funciona bé o que moltes vegades fa un moviment anòmal durant el dia, ocasionarà uns mecanismes de compensació, com uns col·lapses laterals faringis, una obstrucció faríngia i, fins i tot, una hipertròfia de les amígdales que provoca a llarg termini una apnea del somni”.

Una de les particularitats de l'anquiloglòssia és que en el cas dels nadons pot dificultar la lactància materna, i això implica “en el desenvolupament de les estructures òssies i el manteniment de la respiració nasal”, expliquen els experts en otorrinolaringologia.

Per això, qualsevol senyal que porti a sospitar que la llengua no tingui prou mobilitat a causa del fre lingual ha de ser derivat a un especialista per a un correcte diagnòstic.

Logopèdia i frenectomia per tractar l'anquiloglòssia

El diagnòstic de l'anquiloglòssia és senzill, ja que n'hi ha prou amb l'exploració de la boca, sense necessitat de sotmetre's a cap prova més.

Un cop diagnosticat el tractament indicat s'hauria de basar en dos pilars:

Funcional , a càrrec d'un logopeda

, a càrrec d'un logopeda Anatòmica, consistent en una cirurgia per arreglar el fre lingual.

“No n'hi ha prou de treure aquesta restricció a través d'una cirurgia, cal fer que el pacient sigui conscient que el seu problema és funcional, és a dir, la seva llengua no fa els moviments correctes perquè tot el mecanisme de deglució funcionin. Per això és fonamental comptar amb un logopeda que tingui una sensibilitat especial respecte del fre lingual”, detalla el doctor O’Connor.

L'expert, doctor O’Connor, assenyala que el procediment habitual per a tractar l'anquiloglòssia és:

"Primer fer una avaluació logopèdica. En segon lloc, es realitza la cirurgia per part dels otorrinolaringòlegs si està indicat pel logopeda. Finalment, una rehabilitació posterior”.

Si no es fa la cirurgia correcta es poden tenir problemes en la lactància / freepik

Només els especialistes han de tractar l'anquiloglòssia

Respecte a la cirurgia del fre lingual en nadons, des del Consell General de Dentistes d'Espanya alerten com en els darrers anys s'han incrementat aquest tipus d'operacions “fruit de la publicitat agressiva que fan algunes consultes de llevadores sota la promesa d'acabar amb els problemes de succió a la lactància”.

Per això i vista la denúncia de la Fiscalia de Madrid, aquests professionals recorden que les frenectomies només poden ser realitzades per especialistes com a dentistes i cirurgians orals i maxil·lofacials i pediàtrics.

A més, alerten "dels perills que pot suposar fer aquest tipus d'intervenció sense comptar amb les competències adequades, incloent-hi un risc vital per al nadó".