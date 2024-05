Cinc consells per preparar la pell per l’estiu

Ha arribat el bon temps, la pujada de temperatures i els dies cada vegada són més llargs. L’estiu ha tornat i també les ganes de disfrutar del temps a l’aire lliure i de prendre el sol. L’exposició solar aporta molts beneficis per a la nostra salut: augmenta la serotonina i produeix vitamina D. Però, no obstant, no compensa l’envelliment prematur i els riscos de patir càncer de pell si no s’aplica la protecció necessària i no es prenen precaucions.

Després de mesos de fred i d’anar tapats, la nostra pell no està llesta per endinsar-se de ple en l’estació estiuenca sense abans preparar-se. Una mala cura pot provocar sequedat, greix o falta d’hidratació. Però encara estàs a temps de prendre nota de les cures bàsiques que necessites per disfrutar dels primers rajos de sol sense que la teva pell pateixi conseqüències a curt i llarg termini.

Exfoliació de la pell

Per desfer-nos de les cèl·lules mortes de la superfície del nostre cos i renovar la pell és important utilitzar un exfoliant corporal natural. Exfoliar la pell una o dues vegades per setmana pot ser molt beneficiós per aconseguir deixar de banda el rostre apagat de l’hivern i enfortir l’epidermis, aportar suavitat a la pell i alhora fer-la més resistent al sol, i, per tant, afavorir el bronzejat que desitges.

Hidratar la pell

És important mantenir la pell hidratada durant tots els mesos de l’any, però hem d’afegir un ‘plus’ a l’estiu, ja que la calor la resseca. Després de l’exfoliació, és recomanable hidratar primerament el nostre rostre, utilitzant productes adequats per al nostre tipus de pell: greixosa, mixta o sensible. Per a la resta del cos, tenim moltes opcions al mercat de totes les marques, formats i aromes. Hi ha cremes hidratants intenses o més lleugeres (més desitjables per a l’estiu).

‘Plus’ de bona alimentació

Cuidar la nostra alimentació també ajuda a preparar la nostra pell per a una llarga exposició al sol. Augmentar la ingesta de fruites i verdures riques en antioxidants, que continguin betacarotens i vitamina C. Alguns exemples d’aliments que podem menjar per lluir una pell més sana són les maduixes, els kiwis o el meló, i aliments de color ataronjat com la pastanagues i la carbassa; les verdures de fulla verda com els espinacs, el bròcoli, el carabassó o els espàrrecs, i els tomàquets ens ajudaran a mantenir un bronzejat saludable.

Beure molta aigua

Beure molta aigua ajudarà, i molt, a complementar una vida saludable. És un pas que no ens podem saltar durant l’any ni tampoc en l’època estiuenca. No hem d’esperar a tenir set per hidratar-nos, ho hem de fer de manera regular durant tot el dia. 1,5 litres o 2,5 litres d’aigua és la quantitat recomanada d’aigua que hauríem de beure, segons el nostre estil de vida. Si estem ben hidratats, la nostra pell lluirà més bonica i sana.

Protecció solar sempre

Sens dubte, la protecció solar no la podem oblidar mai. No només quan anem a estirar-nos a prendre el sol, sinó que ens hem de protegir de l’exposició solar sempre, tot i que sigui un dia ennuvolat. El sol i els raigs UV són un dels agents externs que fan més malbé el nostre rostre. Utilitzar una crema solar adequada t’ajudarà a potenciar les defenses, per evitar un envelliment prematur i reduir l’aparició d’arrugues i taques, i prevenir un possible càncer de pell. És important aplicar-se la protecció solar que més s’adapti a la nostra pell, amb un factor de protecció 30 o 50.