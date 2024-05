L'alopècia androgènica també afecta dones: coneix el tractament

L'alopècia és un problema que no sols afecta els homes; a les dones també. Aquest problema és molt més comú en els homes, tot i que, en alguns casos, també la pateixen les fèmines. El problema és que en el cas de les dones, això pot afectar molt negativament en la seva salut emocional, perquè la societat té acceptats als calbs, però les dones amb problemes de calvície no entren dins els estàndards de normalitat; arribant a provocar problemes com ansietat i depressió. A més, una de cada deu dones poden patir-ne; coneix les causes i com tractar-la.

Hi ha més de 100 tipus d'alopècia, però la més habitual entre les dones, i també entre els homes, és l'alopècia androgènica.

La pateixen fins a un 50% dels homes de 50 anys o més

Al voltant d'un 5-10% de dones

Aquesta patologia capil·lar pot aparèixer a qualsevol edat després de la pubertat, encara que n'augmenta la freqüència segons es van complint anys.

"En dones menopàusiques la incidència s'acosta al 40%. Encara que no és una malaltia greu, constitueix un problema mèdic perquè genera baixa autoestima i, fins i tot, ansietat i depressió de la dona afectada”. assegura la doctora Maria Calvo, cap de servei de Dermatologia i Medicina Estètica d'Olympia Quirónsalud

Què causa l'alopècia androgènica a la dona?

L'alopècia androgènica es caracteritza per la pèrdua progressiva de cabell i la densitat dels cabells sobre la corona i el cuir cabellut frontal.

Darrere d'aquesta caiguda dels cabells poden estar moltes malalties endocrinològiques femenines, “especialment si s'acompanyen de:

Hiperandrogenisme, com la síndrome de l'ovari poliquístic (SOP)

Hiperprolactinèmia

Hiperplàsia suprarenal

I determinats tumors ovàrics i suprarenals”.

Segons l'experta, en dones joves amb hiperandrogenisme (presència excessiva d'hormones masculines), el mecanisme de desenvolupament de l'alopècia és molt clar, encara que només entre un 20 i un 30% de les pacients amb síndrome d'ovari poliquístic pateixen pèrdua capil·lar.

"El paper dels andrògens en les dones menopàusiques continua sent objecte d'estudi i s'han implicat altres factors ambientals com l'estrès, el tabaquisme i la inflamació microbiana (inflamació d'una articulació a causa d'una infecció bacteriana o micòtica)", explica la doctora Maria Calvo.

Com és l'alopècia femenina?

Hi ha molts tipus d'alopècia i, per això, el primer que hem de fer, és acudir a un especialista en dermatologia que determini de quin es tracta. Només així podrem encertar en aplicar algun dels nombrosos tractaments que hi ha, avaluant prèviament, a més, la seva eficàcia i seguretat.

I com subratlla la doctora:

“L'objectiu del tractament és aturar la progressió de la malaltia, propiciar el creixement dels cabells i tractar les malalties associades (hiperandrogenisme, dermatitis seborreica, etc.)”.

En general, no hi ha un tractament únic, sinó que se sol optar per teràpies combinades que, segons avalen els darrers estudis, obtenen millors resultats.

Així, tal com indica la doctora Maria Calvo, hi ha tractaments no invasius per a les alopècies en la dona com:

Minoxidil a pastilles o aplicat tòpicament

a pastilles o aplicat tòpicament Medicaments antiandrògens com la finasterida i la dutasterida (eficaces en dones menopàusiques)

com la finasterida i la dutasterida (eficaces en dones menopàusiques) La bicalutamida o l'espironolactona

Microinjeccions d'antiandrògens

Plasma ric en plaquetes

Tractament amb làser, mesoteràpia ...

... També hi ha tractaments amb làsers de baixa intensitat que milloren el creixement i el gruix dels cabells en aquelles persones amb mínima o moderada pèrdua de pèl.

Et cauen els cabells? Vols saber si estàs patint alopècia androgènica? / freepik

“Pot tenir un efecte terapèutic comparable al del minoxidil, i la combinació dels dos tractaments millora el resultat”.

Però hi ha més tractaments, com la mesoteràpia, indicada per a certs tipus d'alopècia que està guanyant molta importància en els darrers anys.

"És un mètode segur amb efectes terapèutics significatius, que permet l'administració combinada de vitamines i moduladors androgènics, que es poden injectar in situ sense necessitat d'emprar la via oral, minimitzant així els possibles efectes adversos".

D'altra banda, actualment, "les cèl·lules mare mesenquimals són objecte d'estudi per la possibilitat d'aportar factors de creixement, però els assaigs clínics mostren que l'eficàcia és temporal", conclou Maria Calvo.