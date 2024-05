Per què ens despertem de matinada? Aquests són els aliments que has de sopar per dormir plàcidament

El descans és fonamental per a la salut del cos humà. Dormir malament pot suposar un desgast de l'activitat l'endemà, però sí que es repeteix freqüentment, pot comportar malalties. És important dormir 7 o 8 hores de qualitat diàries, però no tothom pot aconseguir-ho.

Entre els problemes més freqüents per dormir bé hi ha les interrupcions de matinada. Moltes persones es desperten a la meitat de la nit, perjudicant el seu descans. Per entendre per què passa aquesta afecció, cal saber com funciona el mecanisme del son i procurar afavorir-lo.

El nostre cervell travessa diferents etapes durant el son, ajudant a descansar, aprendre i crear records. La durada de cada fase manté la salut mental i física, i si reduïm el son, pot perjudicar la nostra presa de decisions. L'organisme produeix hormones quan dormim, augmentant la massa muscular i utilitzant l'energia per combatre infeccions i reparar cèl·lules.

El portal 'Telva' recomana sopar abans de les 20 hores per reduir la neuroinflamació, que ens podria despertar de matinada. La nutricionista Ángela Quintas aconsella una dieta rica en triptòfans, un aminoàcid essencial que sintetitza la serotonina i la melatonina. Els millors aliments per sopar són: carn de pollastre o gall dindi sense greix, peixos blaus, ous, lactis, fruites (banana i pruna), fruits secs crus, llegums i llavors, cereals integrals (arròs i civada) i xocolata amarga.