El lipedema, la malaltia que afecta majoritàriament a dones

El lipedema és una malaltia crònica del teixit adipós que es caracteritza per l'acumulació anòmala de greix, principalment a les cames, cuixes i, de vegades, als braços. Aquesta afecció sovint es confon amb l'obesitat o el limfedema, però té unes característiques pròpies que la fan única. El lipedema afecta principalment les dones i es creu que té un component genètic, ja que sovint hi ha antecedents familiars de la malaltia. A més, els canvis hormonals, com els que es produeixen durant la pubertat, l'embaràs o la menopausa, poden desencadenar o agreujar el lipedema.

Els símptomes més comuns del lipedema inclouen:

Acumulació desproporcionada de greix: Principalment a les cames i cuixes, i de vegades als braços, però no als peus ni a les mans.

Dolor i sensibilitat: Les zones afectades poden ser doloroses al tacte i tendir a fer-se morats amb facilitat.

Sensació de pesadesa: Les persones amb lipedema sovint experimenten una sensació de pesadesa o cansament a les extremitats afectades.

Inflamació: A mesura que la malaltia progressa, pot aparèixer inflamació a causa de la pressió del greix sobre els vasos limfàtics.

El diagnòstic del lipedema és clínic i es basa en la història mèdica del pacient i l'examen físic. No hi ha una prova de laboratori específica per diagnosticar aquesta malaltia. És important que el diagnòstic sigui realitzat per un professional mèdic amb experiència en malalties del teixit adipós per evitar confusions amb altres afeccions, com l'obesitat o el limfedema.

Podem confondre el lipedema amb l'obesitat / freepik

El tractament del lipedema és multidisciplinari i inclou diverses estratègies: