Científics de Harvard revelen la quantitat de cops que t'has de dutxar a la setmana i està molt lluny del que creus

Per a la nostra higiene i benestar la dutxa és una pràctica fonamental a més d'un moment de relaxació durant el tràfec de la rutina. Pots rentar-te abans de dormir per acabar el dia de forma relaxada o potser ets dels de l'equip que anhela una dutxa matutina per començar el dia amb energia.

Sigui com sigui, existeix la creença popular que aposta per dutxar-se cada dia de la setmana per tenir una bona higiene. Científics de Harvard han posat fi a la polèmica i han desvetllat quina és la quantitat de dutxes exacta per a una bona salut dermatològica.

Els costums de dutxa varien a tot el món, segons la cultura i el país. Mentre que dos terços dels nord-americans es dutxen diàriament, a la Xina la mitjana és de dues dutxes setmanals.

Entre la llista de països addictes al bany també hi ha Itàlia i Espanya com un dels europeus que més vegades es dutxa a la setmana. Però realment quantes vegades ens rentem és una qüestió personal: "el meu cos, les meves decisions", es podria dir.

Cada persona té una olor corporal diferent, o un tipus de pèl que tendeix a la brutícia amb més rapidesa o menor. Segurament més d'una vegada el perruquer us ha recomanat deixar embrutar els cabells o per contra rentar-los més. Per això en parlar de dutxes cadascú té una opinió pròpia i se serveix la polèmica: quantes vegades a la setmana ho hem de fer?

Harvard determina quantes vegades ens hem de dutxar

Un estudi elaborat per la Universitat de Harvard ha acabat amb el dilema després de determinar que dutxar-se cada dia no és el millor per a la nostra salut dermatològica. Segons ells, l'ideal és dutxar-se quatre cops per setmana.

Els especialistes han qüestionat la creença popular que dutxar-se cada dia és el més higiènic; encara que l'aigua i el sabó eliminen bacteris que poden penetrar a la pell i al cos, dutxar-se en excés pot causar danys.

La dermatologa Paloma Borregón ho va explicar al programa 'Julia en la onda': "El nostre cos té un equilibri de microorganismes a la seva superfície, conegut com a microbiota, i dutxar-se massa pot alterar-ho. Això pot sensibilitzar la pell i eliminar bacteris beneficiosos, així com el pH natural de la pell, que ens protegeix contra les infeccions”.

Què passa si et dutxes massa?

Podríem alterar la microbiota de la pell, abans esmentada, i provocar problemes com picors, infeccions i reaccions al·lèrgiques.

Què passa si no et dutxes prou?

Pot portar a l'acumulació de greix i cèl·lules mortes, causant picor, sequedat a la pell i al cuir cabellut.

La dutxa correcta: durada i quantitat

Els especialistes recomanen dutxar-se quatre vegades per setmana amb banys que durin aproximadament tres minuts. Segons Harvard, la durada mitjana recomanada d'una dutxa és de vuit minuts, però seria ideal reduir-la a tres o quatre minuts per conservar aigua sense comprometre la higiene personal. De manera que la ciència afirma: en qüestió de dutxes, menys és més per aconseguir mantenir una pell saludable i protegir el medi ambient.