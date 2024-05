Aquesta és la raó per la qual no hauries de deixar de menjar patates, ni tan sols quan estiguis a dieta

Demonitzada i estimada a parts iguals. La patata, un tubercle molt nutritiu, desperta certa controvèrsia per com afecta la salut malgrat que va ser cultivada per primera vegada fa més de 8.000 anys al sud del Perú, i porta al continent europeu des de l'any 1537.

Estem, sens dubte, davant d'un dels aliments més versàtils de la cuina mediterrània, ja que es pot servir:

Bullida

Fregit

Com a guarnició

En amanida

En puré…

I que, encara que molts podien pensar el contrari fins ara, compta amb innombrables beneficis per al nostre organisme, com també passa amb altres tubercles de la mateixa família, com la batata, el moniato i la iuca.

Tanmateix, un nou estudi del Centre de Recerca Biomèdica de Pennington a Louisiana (Estats Units) desmenteix una de les creences més esteses:

Que la patata és enemic de les dietes saludables i que produeix un risc més gran de diabetis tipus 2.

La patata té 88 calories per cada 100 grams / HAOLIANG - ARXIU

Propietats de les patates: 'reina' de la vitamina C

Segons explica la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), la patata és un aliment bàsic i font de nutrients, com la vitamina C.

Però “una part considerable de la mateixa es pot perdre durant el procés de cocció. Per preservar-ne el contingut, és recomanable cuinar-les al vapor o al forn (embolicades amb paper d'alumini)”.

La quantitat de vitamina C que aporta equival al 46% de les ingestes recomanades per a homes i dones de 20 a 39 anys amb una activitat física moderada.

“En la composició de la patata cal destacar el contingut en hidrats de carboni, majoritàriament en forma de midó i una petita proporció com a glucosa, fructosa i sacarosa”.

Tot i el que molts puguin pensar, no és especialment calòrica si es consumeix en cru: 88 calories per cada 100 grams .

. I a més, “la creïlla aporta minerals com el potassi, que contribueix al funcionament normal del sistema nerviós i dels músculs”.

“No tenen un impacte negatiu a la salut”

La investigació publicada al 'Journal of Medicinal Food, i liderada per Candida Rebello , professora a Pennington Biomedical, ha analitzat 36 participants entre 18 i 60 anys amb sobrepès, obesitat o resistència a la insulina.

Les persones que van participar en el nostre estudi van perdre pes

La dieta, controlada per experts, va incloure aliments com ara carn, peix, verdures, fruites, i, per descomptat, patates. I com a resultat, com subratlla l'especialista:

"Demostrem que, contràriament a la creença comuna, les patates no tenen un impacte negatiu en els nivells de glucosa a la sang".

De fet, ressalta la investigació, "les persones que van participar en el nostre estudi van perdre pes".

La patata també és un aliment que destaca per la vitamina C i B6 / .

La forma en què es van incloure les patates a la dieta van ser bullides, "per maximitzar el seu contingut de fibra (2 grams per cada 100)". I per això, es van bullir amb pell i després es van refrigerar entre 12 i 24 hores.

"El menjar de cada participant es va adaptar a les seves necessitats calòriques, i una gran part es van sentir plens, més ràpid i, sovint, ni tan sols van acabar-se el menjar".

Això es deu al seu alt contingut en hidrats de carboni complexos, que converteixen la patata en un dels aliments més saciants i que pot ajudar a perdre pes, ja que es menja menys quantitat sense necessitat de passar gana.

Un aliment "bastant econòmic" per incorporar a la dieta

La patata és un tubercle que, d'acord amb aquesta investigació, no s'ha d'eliminar d'una dieta equilibrada i saludable, molt econòmic, però que s'ha d'incorporar a la nostra alimentació de manera determinada.

La truita de patata és un dels aliments més típics de la dieta mediterrània / .

S'ha de consumir, si es vol mantenir un pes òptim, bullida i, sobretot, sense treure la pell, ja que és on conté la quantitat més gran de vitamina C.

Aquest aliment “afavoreix la pèrdua de pes en individus amb resistència a la insulina” i ajuda a regular els nivells de glucosa a la sang.

i ajuda a regular els nivells de glucosa a la sang. També aporta carotenoides, sent la violaxantina, anteraxantina, luteïna, els més abundants, mentre que la neoxantina, beta-criptoxantina, zeaxantina i b-carotens.

No té res a veure amb les propietats, per exemple, de les patates fregides en bossa. Així ho recalca la Fundació Espanyola de Nutrició.