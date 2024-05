La beguda de moda: cafè i...

Les xarxes socials solen posar de moda qualsevol cosa de forma viral. És igual si és ètic o no ho és; el cas és que es fa viral i això és el que valoren els usuaris. Hem d'anar amb compte perquè hi ha "trucs" o modes que són perjudicials per a la salut mental o física. En aquest cas, us portem una nova moda a les xarxes: beure cafè amb una mica d'oli d'oliva. Segons diversos influencers i famosos aquesta beguda és impressionant i millora molts aspectes de la salut; anem-ho a descobrir!

Gràcies a l'Oleat de Starbucks, aquest concepte està totalment de moda

Per què posar oli d'oliva al cafè és una tendència?

El cafè Starbucks va presentar la línia Oleato i ha estat un tema candent des de llavors. Aquest cafè amb infusió d'oli d'oliva ha conquerit el món pel seu gust únic i els beneficis que té per a la salut. Amb només una cullerada d'oli d'oliva verge extra pots afegir fàcilment més greixos saludables a la teva dieta.

La dieta mediterrània posa l'accent en aliments integrals d'origen vegetal, greixos saludables com l'oli d'oliva i les proteïnes magres, i s'ha relacionat amb un risc reduït de patir malalties cròniques com ara malalties cardíaques, diabetis i certs tipus de càncer. Afegir oli d'oliva al teu cafè és una manera senzilla d'incorporar els beneficis per a la salut d'aquest ingredient tradicionalment mediterrani a la rutina diària.

La història de l'oli d'oliva al cafè

Es creu que la tendència d'afegir oli d'oliva al cafè es va originar a l'Orient Mitjà, on se'l coneix com a “cafè a prova de bales”. Això és perquè sovint es combina amb altres ingredients com mantega d'animals alimentats amb pastura o oli de coco per crear una beguda alta en greixos i baixa en carbohidrats que pot proporcionar un ràpid impuls d'energia.

Tot i això, afegir oli d'oliva al cafè s'ha tornat popular recentment al món occidental, on es promou com una alternativa més saludable a altres addicions populars al cafè, com la crema i el sucre. L'oli d'oliva és ric en greixos saludables i antioxidants, cosa que el converteix en una excel·lent opció per a qualsevol que busqui potenciar els beneficis per a la salut del cafè.

Així es prepara aquesta popular beguda

Si ets nou en aquesta tendència d'afegir oli d'oliva al teu cafè, potser et preguntes com aconseguir que tingui un bon sabor. La clau és utilitzar oli d'oliva de primera pressió en fred d'alta qualitat i afegir-lo correctament.

En afegir oli d'oliva al cafè, és important començar amb una cullerada petita d'oli d'oliva i augmentar gradualment. Una bona regla és iniciar-se amb aproximadament 1 culleradeta d'oli d'oliva per cada tassa de cafè. Després podeu ajustar la quantitat segons les vostres preferències personals. Quan us sentiu còmodes afegint oli d'oliva al cafè, podeu incrementar-lo a una cullerada d'oli d'oliva.

Afegeix una culleradeta d'oli d'oliva al cafè / freepik

Per afegir oli d'oliva al cafè, simplement aboqueu el cafè en una liquadora i afegiu l'oli d'oliva. Liqüeu a velocitat alta durant 30 segons a un minut, o fins que l'oli estigui completament emulsionat i el cafè tingui una textura cremosa. També podeu utilitzar una batedora de mà per aconseguir el mateix efecte.

Afegir o no crema, llet, sucre o altres ingredients al cafè amb oli d'oliva depèn totalment de les seves preferències personals. Algunes persones troben que afegir una petita quantitat de mel, xarop d'auró o sucre de coco pot complementar els sabors de l'oli d'oliva i el cafè, mentre que altres prefereixen gaudir sense edulcorants afegits.