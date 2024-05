SELECTIVITAT: El remei per combatre el cansament i millorar la concentració

La setmana que ve comença la Selectivitat: la prova més important per als alumnes de 2n de Batxillerat. Aquesta prova determinarà si podran anar a la universitat desitjada i entrar a la carrera dels seus somnis. Així doncs, no és cap joc! Aquests dies els alumnes tenen temps per estudiar totes les matèries que han cursat durant el període de Batxillerat, però, estaran prou actius i desperts per aprovar?

Estar descansats és un factor clau a l'hora d'aprovar qualsevol examen i més, si és d'aquesta envergadura. Així doncs, tantes hores d'estudi, tantes matèries i tres dies d'exàmens continus pot arribar a ser un caos mental per a molts. En aquest article us desvelarem diversos trucs per aconseguir combatre el cansament i poder estudiar i aprovar la Selectivitat.

Els consells per millorar la nostra memòria i combatre el cansament

Per tal d'aconseguir una millor concentració i una energia extra, has d'introduir aquests aliments en la teva dieta:

Aliments rics en vitamines: aquests, ens ajudaran a descansar a la nit.

aquests, ens ajudaran a descansar a la nit. La cafeïna: la pots prendre en tes o cafès. En cas que, no et serveixi, t'aconsellem optar per suplements alimentaris de cafeïna com Berocca Boost de Bayer (només necessitaràs una pastilla al dia i estaràs concentrat i despert durant la teva jornada d'estudi).

Els beneficis de la cafeïna

És un estimulant i ajuda en el procés de cognició i memòria.

Però, compte! No consumeixis cafeïna sis hores abans d'anar a dormir, perquè si no, no podràs descansar correctament. Estaràs excitat i serà molt difícil agafar el son.

Els beneficis de la cafeïna a l'hora d'estudiar / stockking

Berocca Boost de Bayer no s'aconsella prendre en menors de 18 anys o noies embarassades

"Et posen al màxim per estudiar, porto utilitzant-les anys i m'encanten els efectes, el sabor és bo, l'efecte és ràpid i immediat", Àlex, usuari a Amazon i consumidor de Berocca Bost.

Recorda: és molt important prendre la pastilla o la cafeïna durant el matí i allunyada de l'hora de dormir.

Berocca Boost conté vitamina B5 (àcid pantotènic); la qual ajuda en el rendiment intel·lectual i, la vitamina B6 (piridoxina) que ajuda a reduir el cansament i la fatiga.

En cas que, el metge et tingui prohibit prendre cafeïna per motius de salut, Berocca ofereix una altra opció, 'Performance'; aquesta, et donarà energia i no conté cafeïna. A més, conté vitamina B, C, Magnesi, Calci i Zinc. Aquest suplement va enfocat a ajudar en el procés de memòria i rendiment mental. T'ajudarà a reduir l'estrès i et facilitarà l'atenció (concentració) en els estudis.