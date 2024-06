Les 5 pautes per cuidar la microbiota intestinal, el cervell i l'estat d'ànim

Segur que has sentit a dir que el que menges influeix en el teu benestar emocional. Doncs fa qüestió d'uns deu anys, aproximadament, l'equip del biòleg Jeffrey Gordon va presentar uns estudis sobre com la flora intestinal pot tenir una repercussió en tot el nostre organisme. Després d'aquesta investigació, n'han aparegut un munt més per tal de descobrir fins a quin punt repercuteix l'alimentació en el nostre benestar i salut general.

Fruit d'aquestes investigacions, cada cop hi ha més evidència de la connexió entre el cervell i l'intestí. Se sap que aquests dos òrgans estan connectats per una complexa xarxa de sistemes bidireccionals coneguda com l'eix intestí-cervell.

Aquesta xarxa permet que tots dos òrgans es comuniquin i influeixin l'un a l'altre, provocant que problemes a l'intestí afectin el cervell i viceversa.

Aquest vincle entre ment i cos ha revelat que els desequilibris a la microbiota intestinal poden tenir conseqüències significatives en la salut mental i física, subratllant la importància de mantenir un intestí saludable per assegurar un benestar mental òptim.

Cinc consells per millorar la microbiota i el cervell

I, precisament per aconseguir tenir una microbiota intestinal sana que ajudi a millorar el benestar mental els experts de Cigna Healthcare assenyalen algunes recomanacions essencials:

1 - Tenir cura de l'alimentació i optimitzar els processos digestius

Una de les afeccions de la microbiota de les quals darrerament tots hem sentit a parlar és el SIBO, una síndrome gastrointestinal que provoca un creixement excessiu de bacteris a l'intestí prim. Doncs bé, a part dels antibiòtics, en el seu tractament és essencial la dieta, en aquest cas una baixa a FODMAPs (Oligosacàrids fermentables, Disacàrids, Monosacàrids i Poliols). En seguir-la, molts pacients noten una gran millora.

Tot i això, els especialistes assenyalen que aquest tipus de dieta només s'ha de fer en casos confirmats de SIBO i fins que el sobre creixement bacterià es controli.

Els especialistes assenyalen, en general, que una dieta mediterrània pot millorar certs paràmetres d'inflamació intestinal.

A part d'això, també assenyalen que és clau mastegar bé i lentament perquè això ajuda a pair sucres i facilita l'acció dels sucs gàstrics sobre els aliments.

2 - Reduir l'estrès i practicar el mindful eating

És evident que tant l'estrès com l'ansietat poden afectar directament l'aparell digestiu. Per això, els experts de Cigna HealthCare assenyalen la importància de mantenir els nivells d'estrès a ratlla per disminuir l'activació del sistema nerviós simpàtic i millorar la funció digestiva.

A més, asseguren que "la relaxació i l'atenció plena a l'hora de dinar pot ser un moment perfecte per escoltar sensacions corporals, parar esment als senyals de fam i aprendre a distingir la fam fisiològica de l'emocional".

3- Prevenció de malalties

No tenir una microbiota sana i equilibrada pot derivar en diverses malalties i complicacions a llarg termini.

“Una de les conseqüències de la disbacteriosi intestinal és l'impacte en la producció d'àcids grassos de cadena curta, que són fonamentals per al funcionament adequat del sistema immune. I és que un sistema immune alterat està íntimament associat amb un augment en la inflamació crònica de baix grau, la qual augmenta el risc de desenvolupar diabetis tipus 2 i alguns tipus de càncer”, expliquen.

Això fa que la prevenció, mitjançant una bona alimentació i un estil de vida saludable, sigui essencial per assegurar un equilibri correcte de la microbiota.

Cuida la teva alimentació i cuidaràs la teva salut emocional / freepik

4 - Consum de probiòtics i prebiòtics

L'intestí de cada persona acull més de 100 bilions de microorganismes de més de 1.000 espècies diferents. Una manera de controlar tota aquesta comunitat és la ingesta de:

Probiòtics : són microorganismes vius que, en quantitats adequades, brinden nombrosos beneficis per a la salut

: són microorganismes vius que, en quantitats adequades, brinden nombrosos beneficis per a la salut Prebiòtics: són substrats no digeribles, que estimulen el creixement o l'activitat dels microorganismes autòctons.

I en quins aliments els podem trobar? Doncs els probiòtics es poden prendre a través del iogurt i el quefir. Els prebiòtics, en canvi, es troben en aliments com els plàtans, pomes o espàrrecs.

5 - La “dieta de la felicitat”

Les neurones del sistema nerviós es comuniquen entre elles mitjançant substàncies químiques anomenades neurotransmissors i mitjançant proteïnes missatgeres anomenades hormones. Hi ha neurotransmissors i hormones que s'associen amb un millor estat d'ànim, com ara la serotonina, la dopamina, les endorfines i l'oxitocina.

Doncs bé, tenint en compte que el 95% de la serotonina del cos es produeix a les cèl·lules intestinals, hem d'alimentar-nos de felicitat.

Per això cal prendre sovint aliments rics en triptòfan, com els ous, els lactis, les nous o els llegums, que faciliten l'augment de serotonina i repercuteixen directament de forma positiva a l'estat d'ànim.

Per contra, el consum habitual de sucres refinats i greixos trans provoquen un efecte contrari al cervell causant malestar, negativitat i mal humor.

A més, els aliments rics en magnesi i tirosina, com el pollastre, alvocat, plàtans, llavors de sèsam i carabassa o els espinacs, contribueixen a la producció de dopamina.