Coneixes els símptomes del càncer d'ovari?

Els càncers són el tema del dia i és que, tot i que hi ha diversos avenços per intentar pal·liar-los, la veritat és que depenent del tipus de càncer i de la persona (condició física), superar-lo pot arribar a ser quasi impossible. Aquesta malaltia s'enduu moltes morts diàriament. En aquest cas parlarem del càncer d'ovari, un càncer que cada vegada afecta a més dones, segons la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO).

La SEGO estima que:

Durant aquest any es diagnosticaran uns 3.600 nous casos a tot Espanya

Globalment representa aproximadament el 3% dels tumors a la dona

És la cinquena causa de mort per càncer a la població femenina a Espanya després del càncer de mama, pulmó, còlon i pàncrees, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) del 2021

Gairebé sempre es diagnostica en una etapa avançada

A part de ser poc conegut, el problema amb què s'enfronten els especialistes quan es tracta d'aquest tumor és que, en les etapes inicials, sol cursar sense símptomes o amb símptomes molt lleus que passen inadvertits i es confonen amb processos benignes.

Aquesta és la causa que aquest tumor sigui tan difícil de diagnosticar precoçment.

De fet, la majoria dels pacients, entre el 70 i el 80% segons la SEGO, es diagnostiquen en una etapa avançada de la malaltia.

El càncer d'ovari és més habitual en les dones que ja han passat la menopausa. Així, la seva màxima incidència es concentra entre els 50 i els 75 anys.

Però l'edat no és l'únic factor de risc. Els especialistes en ginecologia apunten a altres aspectes de la dona com:

Tenir antecedents familiars de càncer de mama, ovari, còlon o endometri

Antecedents personals de càncer de mama

Mutació als gens BRCA1 o BRCA2

No haver tingut cap embaràs

Aquests són els símptomes més habituals del càncer d'ovari

Davant aquesta realitat, i per tal de millorar els terminis de diagnòstic, des de la Secció de Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària de la SEGO recomanen acudir com més aviat millor al ginecòleg si es presenten aquests símptomes, especialment de forma persistent:

Distensió abdominal progressiva

Dolor o molèsties pelvianes o abdominals que persisteixen i no tenen una explicació lògica

Sensació repetida de plenitud amb el menjar , fins i tot amb petites quantitats d'aliment

fins i tot amb petites quantitats d'aliment Pèrdua de pes o dificultat per menjar

o dificultat per menjar Molèsties en orinar o fer deposició que persisteixen i no tenen altres causes

que persisteixen i no tenen altres causes Sagnat vaginals inapropiades

Alguns d'aquests senyals, com la distensió abdominal o la sensació de plenitud en menjar, són perquè s'acumula una quantitat anormal de líquid a l'abdomen.

També es pot acumular líquid a la pleura al voltant dels pulmons i produir dificultat per respirar o sensació de manca d'aire.

Pel que fa a altres símptomes que semblaria no tenir res a veure amb l'ovari, com les molèsties en orinar o defecar, els especialistes expliquen que:

"El creixement d'una massa ovàrica a la pelvis pot afectar les estructures veïnes, principalment la bufeta i el recte causant símptomes com a diüresi freqüents, diarrea o restrenyiment, i dolor abdominal o pelvià".

La importància del diagnòstic precoç

Malauradament, els especialistes en ginecologia no disposen una tècnica o un mètode per detectar precoçment el càncer d'ovari, a diferència del que passa amb el d'úter i la citologia.

El diagnòstic es fa mitjançant una ecografia transvaginal i una posterior anàlisi de sang que inclogui marcadors tumorals, en el cas de sospita.

Per això s'insisteix que aquelles dones que presentin la simptomatologia descrita que acudeixin al seu ginecòleg quan apreciïn algun possible símptoma de la malaltia, encara que realment els puguin considerar només com unes molèsties.

Perquè la rapidesa en el diagnòstic és fonamental. I més en un moment en què s'ha avançat força en l'àmbit dels tractaments d'aquest tipus de tumors:

Tant en l'ús de noves tècniques de cirurgia menys invasives i més precises

Com en la identificació i aplicació de noves dianes terapèutiques i teràpies personalitzades per a les pacients

Gràcies a això, la taxa de supervivència neta en aquest tipus de tumors ha anat creixent en els últims anys, i ja se situa en el 41%, i és més gran en les dones menors de 74 anys, segons les dades de la Xarxa Espanyola de Registres del Càncer (REDECAN).

Això sí, per millorar aquests percentatges cal actuar a temps.

El càncer d'ovari pot tenir símptomes com la distensió abdominal / freepik

Tractaments per al càncer d'ovari

Pel que fa a les teràpies, els avenços més destacats han estat als tumors epitelials serosos d'alt grau, que són el subtipus més freqüent de càncer d'ovari i és la principal causa de mortalitat per càncer ginecològic.

Fins al 50% d'aquests tumors d'ovari presenten alteracions als gens relacionats amb la reparació de l'ADN mitjançant el mecanisme de recombinació homòloga, dels quals un 15-20% es deuen a mutacions als gens BRCA1 o BRCA2.

Això permet avançar en el tractament a les dones amb aquestes mutacions.

I els inhibidors de la proteïna PARP (olaparib, niraparib i rucaparib) han estat alguns dels fàrmacs que han provocat un canvi en el paradigma del tractament del càncer d'ovari amb aquestes alteracions.

Així mateix, en els tumors en recaiguda, la seva ocupació com a manteniment després de resposta a la quimioteràpia basada en platí ha permès endarrerir la progressió i augmentar la supervivència global de les pacients.