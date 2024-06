Aquest és l’esmorzar bo per al cor: molts pensaven el contrari

El consum de certs aliments s’ha vinculat comunament amb un augment del risc de tenir malalties cardiovasculars. Ja sigui per una pujada del colesterol que obstrueix el flux sanguini o per altres raons, hi ha una sèrie de productes dels quals es recomana no fer un consum abusiu.

Dins d’aquesta categoria hi ha els ous, un aliment que a més de fer-se servir en multitud de receptes pot formar part d’una de les ingestes principals del dia: l’esmorzar. Un estudi ha volgut confirmar o desmentir la relació entre les persones que mengen ous cada dia i les que tenen problemes en el sistema circulatori.

Metaanàlisi

Amb l’objectiu d’«explorar l’associació entre el consum d’ous i els esdeveniments de malaltia cardiovascular en general», un grup d’investigadors va portar a terme una recerca sistemàtica de manera independent a diverses bases de dades per trobar estudis observacionals que informessin de la relació entre aquest aliment i les suposades conseqüències de consumir-lo cada dia.

Després de recuperar un total de 23 estudis compresos entre el 1966 i el 2020, els quals presentaven una mitjana de 12,28 anys de seguiment i 1.415.839 individus, els experts van poder extreure’n per consens un seguit de conclusions esclaridores sobre aquest tema polèmic.

Més d’un al dia

D’una banda, l’informe que es va publicar el juliol del 2020 a The American Journal of Medicine descartava l’associació entre més consum d’ous (més d’un al dia) i un risc més pronunciat de malaltia cardiovascular.

A més, es va confirmar que aquesta ingesta diària donava lloc a una «reducció significativa del risc de malaltia arterial coronària».