Un metge adverteix els que consumeixen paracetamol: «Més de 15 dies...»

El paracetamol és un dels medicaments més utilitzats al nostre país. Les propietats analgèsiques i antipirètiques d’aquest fàrmac, especialment utilitzat per tractar la febre i el dolor lleu, fan d’aquest producte una opció recurrent en la vida de moltes persones.

A més, el preu competitiu del també conegut com a acetaminofèn l’han convertit en el segon medicament més venut a Espanya (43,5 milions d’unitats dispensades el 2020), just per darrere de l’omeprazole. No obstant, tal com adverteixen els metges, un ús abusiu del paracetamol pot donar lloc a l’aparició d’efectes secundaris; si bé és cert que la taxa de conseqüències indesitjades és molt baixa en aquest cas.

Risc de mort

Segons un estudi publicat el 2015 a la revista ‘Annals of the Rheumatic Diseases’, les persones que fan un ús rutinari del paracetamol tenen un 63% més de probabilitats de morir de manera inesperada. Així mateix, el risc de tenir infarts o ictus també augmenta de manera considerable, concretament un 68%.

A aquests perills hi cal afegir un efecte secundari descobert recentment: la cefalea per abús de medicació. Es tracta d’un mal de cap provocat per fàrmacs que precisament actuen per pal·liar-lo. Aquesta afecció apareix quan, després de prendre analgèsics durant un període aproximat de dues setmanes, es deixa de prendre un dia i es pateix aquesta cefalea.