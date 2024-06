Sabries detectar els símptomes d'una malaltia reumàtica?

Les malalties reumàtiques cada vegada tenen una major presència entre la població espanyola. A hores d'ara, hi ha més d'11 milions de persones a Espanya que pateixen algun tipus de malaltia reumàtica, segons les dades d'EPISER. Descobreix qui les pateix, els símptomes i com combatre-les.

No obstant això, tot i ser malalties molt comunes (afecten 1 de cada 4 persones adultes al nostre país) continuen sent grans desconegudes i s'envolten de falses creences com aquella que les relaciona majoritàriament amb persones grans.

"Aquesta idea és totalment falsa", explica a 'Guies de Salut' la doctora Sagrario Bustabad, presidenta de la Societat Espanyola de Reumatologia (SER) durant la presentació del 50è Congrés Nacional a Gran Canària. A diferència del que pensa la població, les malalties reumàtiques poden afectar qualsevol edat, gènere, raça o posició social.

"Si bé és cert que hi ha algunes patologies com l'artrosi i l'osteoporosi que estan associades amb l'envelliment, però n'hi ha moltes altres com les malalties inflamatòries i les autoimmunes sistèmiques com el lupus, l'esclerodèrmia, les espondiloartritis, les vasculitis o l'Artritis Idiopàtica Juvenil, entre altres, que afecten persones joves i fins i tot nens".

Per fer una actualització dels avenços més nous, tant en el diagnòstic com en el tractament, d'algunes de les més de 200 malalties que s'engloben dins de les patologies reumàtiques, un any més, es van reunir més de 1.500 especialistes al 50è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Reumatologia (SER); el qual es va celebrar del 7 al 10 de maig al Palau de Congressos d'ExpoMeloneras (Maspalomas, Gran Canària).

"A tots és a tots"

A més, s'ha engegat una campanya de conscienciació, sota el títol “A tots és a tots”, amb l'objectiu no de només millorar el coneixement sobre aquestes patologies, sinó de conscienciar sobre una realitat desconeguda:

"Les malalties reumàtiques no discriminen i poden afectar a tots, a qualsevol rang d'edat, des de nens molt petits, passant per joves, d'edat mitjana i fins als ancians, de qualsevol territori o professió" subratlla l'especialista.

Si es coneix la simptomatologia, "és possible sospitar de manera precoç la possibilitat de patir alguna d'aquestes malalties i s'hauria de consultar amb el metge d'Atenció Primària, perquè aquest pugui derivar al reumatòleg i així aconseguir una intervenció primerenca i un millor pronòstic”.

El doctor Antonio Naranjo, president del Comitè Organitzador Local del 50è Congrés Nacional de la SER, insisteix en la importància de la detecció precoç en les malalties reumàtiques perquè permet instaurar el tractament en fases inicials que, en la majoria dels pacients, preveu les seqüeles a llarg termini.

I és que “afavoreix l'estalvi en costos i la millor qualitat de vida dels pacients. A l'artritis reumatoide, en particular, hi ha evidències concloents que el tractament precoç augmenta les probabilitats d'entrar en remissió de la malaltia, cosa molt positiva per a les persones afectades”.

El dolor a les articulacions és molt notori en persones amb artritis / freepik

Com identificar que pateixo una malaltia reumàtica

El dolor és un símptoma de gran transcendència per al diagnòstic de les malalties reumàtiques. Els especialistes insisteixen a reconèixer si és localitzat o generalitzat, el lloc i les seves irradiacions, tipus, intensitat i durada, així com els canvis que ocorren en les seves característiques al llarg del dia o amb activitat o repòs.

Quan el dolor és de moderat a agut en intensitat, es localitza en una articulació i s'acompanya de canvis com envermelliment, augment de temperatura i gran incapacitat funcional, cal acudir al reumatòleg. I, sobretot, quan apareixen altres símptomes associats com lesions a la pell, febre o pèrdua de pes. El diagnòstic precoç és fonamental en l'evolució i el tractament de les malalties reumàtiques.

En una especialitat en constant actualització, s'ha aconseguit una “millora significativa” en la reducció del temps de diagnòstic en els darrers anys. No obstant això, hi ha àrees que requereixen una millora com a les espondiloartritis.

"En altres malalties, com a l'artritis reumatoide i l'artritis per microcristalls, els afectats no solen donar de vegades importància als símptomes o s'automediquen durant un temps considerable abans de consultar amb el metge d'atenció primària, per això la necessitat de conscienciar sobre la necessitat d'acudir als especialistes de manera primerenca”.

Com ha millorat el tractament de les malalties reumàtiques

El principal avenç en el maneig de les malalties reumàtiques ha estat sens dubte l'arribada de múltiples tractaments dirigits cap a la inflamació.

"Des de ja fa 25 anys disposem de teràpies biològiques i altres molècules que han aconseguit millorar de manera significativa la qualitat de vida dels nostres pacients", indica el doctor Naranjo. Les malalties en què s'ha aconseguit més impacte en aquest sentit són l'artritis reumatoide, l'artritis psoriàsica, l'espondilitis anquilosant i l'artritis reumatoide.

"A l'àrea del lupus i altres col·lagenosis s'estan incorporant nous tractaments eficaços i que permeten reduir o suspendre els glucocorticoides”.