No consumeixes lactis pensant que així perdràs pes?

Voler aconseguir un cos d'infart és molt normal, però, fa falta eliminar els lactis de la nostra dieta per fer-ho possible? Actualment, hi ha una guerra entre els lactis i els productes desnatats i baixos en greix. La veritat és que substituir-los no és una bona opció per a la salut; només en cas d'intoleràncies. Descobreix la realitat sobre els lactis, les begudes vegetals i la relació directa que tenen amb el nostre pes i salut.

Els productes lactis com la llet, el iogurt i el formatge, són aliments de densitat nutricional elevada i ens aporten:

Proteïnes d'alt valor biològic

Hidrats de carboni , fonamentalment en forma de lactosa

, fonamentalment en forma de lactosa Greix

Vitamines, incloses les del complex B

incloses les del complex B Minerals com el calci, el magnesi, el fòsfor i el zinc

I encara que, habitualment, es prenen al llarg de tota la vida, el doctor José Antonio Casermeiro, explica a Guies de Salut que "poden ser molt necessaris i importants per a un nen que està creixent".

“Són menys importants per a un adult en normopès i amb una alimentació equilibrada i, poden ser fins i tot desaconsellats de la dieta en un adult amb sobrepès o amb un perfil lipídic molt alterat” José Antonio Casermeiro

Però, han d'estar prohibits en una dieta baixa en greixos i és més recomanable optar per opcions light?

"El calci no està únicament als lactis, està en multitud d'aliments d'origen vegetal com ara el bròquil o les mongetes blanques".

L'especialista assenyala que “per a la pèrdua de pes poden ser desaconsellades, fins i tot, les opcions light. Per exemple, a la Dieta d'Aportació Proteica Protéifine els retirem, en gran manera, per poder aconseguir una pèrdua de pes ràpida i segura”.

"Per assegurar-nos que aquesta estratègia és del tot efectiva, paral·lelament, pautem al pacient tots els suplements necessaris perquè, durant el procés, el pacient no pateixi cap mena de carència nutricional davant el fet de suspendre'ls o disminuir-los en gran manera".

Si estic a dieta haig d'eliminar o reduir el consum de lactis? / freepik

És bo treure els lactis?

La pregunta del milió és: si restringeixo el consum de lactis, tindrà conseqüències sobre la meva salut?

El doctor aclareix: "Parlant per exemple de la seva aportació més necessària, el calci, es pot pensar que és millor beure'l en llet de vaca perquè és on hi ha més contingut de calci i, per tant, les persones que no prenen lactis poden tenir carència d'aquest mineral".

Tot i això, “això no és cert, ja que el calci no està únicament en els lactis, està en multitud d'aliments d'origen vegetal com per exemple el bròquil, les mongetes blanques, el tofu (elaborat amb sals de calci), la kale (col arrissada), la coliflor, les ametlles, etc., i, en tants d'altres d'origen animal com la sardina, el sorell o el besuc”.

Begudes vegetals, una bona alternativa?

Una beguda vegetal és un aliment que s'origina en barrejar varietats de fruita seca, llavors o cereals amb aigua i en alguns casos amb altres components per “millorar” el sabor (sucre o edulcorants) o alguns micronutrients per millorar-ne la qualitat nutricional.

Això no obstant, si mirem els valors nutricionals podem veure que els percentatges de vegetals no són res de l'altre món. Sobretot a les begudes d'ametlla, que no sol superar el 8%. A la resta sí que són una mica més elevats, però en absolut importants.

Sobre la seva aportació proteica es pot dir que en termes generals és baix, encara que a les begudes de soja sí que hi ha un contingut superior a la resta (3,3 grams per cada 100 de producte).

Pel que fa al contingut de sucre, ressalta el doctor Casermeiro, “hi ha moltes d'aquestes begudes que el contenen per millorar el sabor”.

I conclou: "Podem concloure al respecte que moltes begudes vegetals són, pràcticament, aigua amb sucre i una mica del vegetal dissolt per poder posar-lo a l'etiqueta".