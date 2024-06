Gana a tota hora? Sis trucs definitius per reduir la gana i aconseguir aprimar-te

Un dels motius pels quals solen fracassar les dietes és tenir una constant sensació de gana que fa que piquem entre hores o mengem com si no hi hagués demà, i així destruïm els objectius que busquem aconseguir.

Segur que algun cop has pensat a recórrer a algun suplement que et promet reduir la gana, però la millor manera de fer-ho és natural. No cal que recorris a cap producte addicional. Ho pots aconseguir posant en pràctica aquests trucs:

Beure aigua , perquè ens ajuda a sentir-nos plens. És recomanable tenir sempre a mà una ampolla d’aigua i beure sempre que sentim la sensació de tenir gana. Si l’aigua ens sembla molt insulsa, una alternativa i també una bona idea és preparar-nos alguna infusió, com ara de te verd.

Estableix una dieta que tingui cinc àpats al dia i que no deixi passar gaires hores entre un i l'altre. Fixa també unes hores determinades per a cada àpat i intenta complir-les.

Evita menjar aliments rics en sucre, ja que aporten calories sense cap valor nutricional i, a més, són aliments que aporten energia que es consumeix molt ràpid, de manera que ens faran tenir gana al cap de poc temps.

Els aliments rics en fibra són la solució perfecta per sentir-nos tips, principalment perquè ocupen molt volum a l'estómac.

Mastegar xiclet és una bona manera d'enganyar el nostre estómac enviant-li el fals senyal que estem menjant alguna cosa.

Mantenir-nos entretinguts fa que el nostre cervell es concentri en l'activitat que estem fent i no tingui temps de crear senyals de gana falsos.

Sis aliments que et faran sentir tip