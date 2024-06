Descobreix les causes del restrenyiment i quina dieta aplicar per fer-li front

Patir problemes digestius és molt habitual. El canvi en l'alimentació, el tractament i el processament d'aquests, fa que, molts productes que crèiem beneficiosos per la salut, no acabin essent-ho. Amb això, el nostre organisme acaba ressentint-se. Així doncs, pot ser que pateixis restrenyiment entre altres. Però no només pot ser a conseqüència de l'alimentació, sinó també, pel consum de certs medicaments, l'estrès, etc. Descobreix les causes del restrenyiment i com fer-li front saludablement.

De fet, aquesta patologia té una prevalença estimada del voltant del 20% dels habitants del planeta, segons la guia del restrenyiment de l'Organització Mundial de Gastroenterologia (OMG).

A més, és més freqüent en el sexe femení, en persones amb una vida sedentària i en les que digereixen una dieta baixa en líquids i fibra (fruites i verdures).

I durant les vacances encara s'agreuja més, ja que el canvi d'hàbits i, fins i tot, el "bany desconegut" poden provocar una veritable tortura intestinal.

Quan es pot parlar de restrenyiment

Els especialistes de la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) reconeixen que una cosa és la definició clínica d'aquest problema i una altra de molt diferent la que percep subjectivament cada pacient.

Els experts estableixen un barem: menys de tres deposicions a la setmana, i que la femta sigui dura, en poca quantitat o seca, és senyal que el pacient pateix restrenyiment.

Però és clar, cadascú té el seu propi ritme intestinal i aquesta escala no és aplicable a tots els casos iguals.

Així que, també es considera restrenyiment si el pacient veu com disminueix el nombre de vegades que defeca, li requereix més esforços fer-ho i els excrements són durs.

D'altra banda, cal tenir clara una qüestió important:

Des de la FEAD no consideren que el restrenyiment sigui una malaltia, però sí que pot ser degut a alguna patologia concreta (malaltia de Crohn, colitis isquèmica, fissures anals o hemorroides complicades).

També pot ser provocat pel consum d'alguns fàrmacs com ara:

Benzodiazepines

Fàrmacs per al Parkinson

Antidepressius , Antiinflamatoris no esteroidals

, Antiinflamatoris no esteroidals Diürètics

Dieta rica en fibra, la millor prevenció

La Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) recomana una dieta rica en fibra per prevenir o tractar el restrenyiment.

Si bé la fibra dietètica forma part del que es considera una dieta saludable, també és recomanable per prevenir o tractar el restrenyiment.

I és que la fibra incrementa molt la massa fecal. I per això, el seu consum:

Augmenta la freqüència de defecació

Redueix el temps de trànsit intestinal

Menjar verdura i fruita t'ajudarà a anar de ventre

Però si no tenim clar quina quantitat de fibra ha de contenir la nostra dieta, els experts de la FEAD ens ofereixen alguns requisits mínims:

Dues racions de verdura al dia , almenys una crua, com pot ser en amanides, i una altra com a part d'un plat elaborat o com a guarnició.

, almenys una crua, com pot ser en amanides, i una altra com a part d'un plat elaborat o com a guarnició. Tres peces de fruita diàries, preferentment senceres i amb pell sempre que sigui comestible, és clar, ja que la fibra es troba majoritàriament a la polpa i a la pell.

preferentment senceres i amb pell sempre que sigui comestible, és clar, ja que la fibra es troba majoritàriament a la polpa i a la pell. Cada dia entre quatre i sis racions de productes que continguin farina integral o estiguin enriquits amb segó de blat per la seva major aportació de fibra. Com fer-ho? Doncs, per exemple, prendre uns cereals per esmorzar, pa integral als menjars o també, com a menjar en si, aliments com pasta o arròs integrals.

per la seva major aportació de fibra. Com fer-ho? Doncs, per exemple, prendre uns cereals per esmorzar, pa integral als menjars o també, com a menjar en si, aliments com pasta o arròs integrals. Setmanalment de dues a cinc racions de llegums, ja que són una de les fonts de fibra principals. Es poden utilitzar com a substitutes dels cereals i cuinar els llegums afegint cereals, així augmentarem el valor biològic del contingut proteic.

Els experts en digestiu ens donen algunes idees: unes llenties amb arròs, potatge amb patates o hummus amb pa, etc.

Això sí, per calcular aquestes quantitats cal tenir en compte que una ració equival a un plat individual d'uns 60 grams en cru.