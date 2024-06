Vols perdre la panxa per aquest estiu?

Si vols perdre pes ràpidament, aquest exercici és per tu. Tot i que, has de ser conscient que necessites tenir una bona resistència física. Saltar a la corda és un dels millors exercicis per perdre pes: millores la resistència cardiovascular, així doncs, cremes una gran quantitat de calories. Estàs preparat per provar-ho? Descobreix com fer-ho correctament i perdre els quilos que et sobren.

És un exercici de ritme ràpid que millora la coordinació, l'agilitat, la resistència cardiovascular, la força a les cames i l'estabilitat del nucli. A més, és un exercici molt efectiu per perdre panxa.

Com ajuda a aprimar-se?

Saltar a la corda pot cremar al voltant de 10 a 15 calories per minut, cosa que ho fa comparable amb córrer. Aquest exercici pot augmentar el metabolisme, cosa que ajuda a cremar més calories, fins i tot, en repòs. Tot i que se centra principalment a les cames, també involucra els músculs de l'abdomen, braços i esquena.

Quant de temps has de practicar?

Per a principiants, es recomana començar amb sessions curtes de 5 a 10 minuts i augmentar gradualment fins a 20-30 minuts. Com a part d'un programa de pèrdua de pes, se suggereix practicar saltar a la corda de 3 a 5 cops per setmana, depenent del teu nivell de forma física i dels teus altres entrenaments.

Salta a la corda i aconsegueix perdre els quilos que et sobren ràpidament / freepik

Tècnica adequada

Posició de les mans i braços: Mantingues els colzes prop del cos, i gira la corda principalment amb les nines, no amb els braços.

Mantingues els colzes prop del cos, i gira la corda principalment amb les nines, Postura: Mantingues l'esquena recta i mira endavant. Evita saltar massa alt; uns pocs centímetres del terra són suficients.

Mantingues l'esquena recta i mira endavant. uns pocs centímetres del terra són suficients. Aterratge: Aterra suaument sobre les boles dels peus per reduir l'impacte als genolls i els turmells.

El millor moment del dia per saltar a la corda

El millor moment per saltar a la corda, com qualsevol altra activitat física, depèn del teu horari personal i de quan et sentis més energètic. Algunes persones prefereixen fer-ho al matí per augmentar el seu metabolisme des del principi del dia, mentre que d'altres el poden preferir com una activitat per alliberar estrès al final del dia. Escolta el teu cos i escull el moment en què et sentis més enèrgic i motivat.

Escalfament: Sempre fes un escalfament abans de començar per preparar els teus músculs i articulacions.

Sempre fes un escalfament abans de començar per Progressió gradual: Augmenta la intensitat i la durada de l'exercici gradualment per evitar lesions.

La regularitat és clau per veure resultats en termes de pèrdua de pes i millora de la condició física.

Saltar a la corda és una forma efectiva i eficient d'exercici que pot complementar qualsevol programa de pèrdua de pes o manteniment de la forma física. Com sempre, és important combinar l'exercici amb una dieta saludable i equilibrada per obtenir els millors resultats.