L'estiu s'acosta: Aquestes son les millors i pitjors hores per prendre el sol

A l’arribar l’estiu comencen a sorgir dubtes respecte a quines són les millors hores per prendre el sol amb tranquil·litat i en quin moment del dia és recomanable evitar l’exposició a la llum solar per possibles riscos en la salut.

Una sobreexposició al sol en hores que no són aconsellables pels experts pot provocar cops de calor o cremades severes a la pell, especialment en aquells moments en els quals el sol escalfa més i ens trobem deshidratats.

Millors hores per prendre el sol

Els experts recomanen diferents trams horaris per prendre el sol.

De sis de la tarda a onze del matí és el moment idoni per estar exposat a la llum solar i quan podem estar més tranquils (tot i que la protecció solar és necessària sempre).

En canvi, d’onze a dotze del matí i de cinc a sis de la tarda són espais de temps més perillosos en els quals cal aplicar-se crema solar (recomanable FPS 30 o 50) i caldrà anar pensat a recollir les tovalloles perquè s’acosten les hores en les quals és més fàcil cremar-se o tenir cops de calor.

De dotze del matí a cinc de la tarda és la franja horària en la qual no s’aconsella estar exposats al sol, ja que es corre el risc de patir problemes de salut perquè la temperatura corporal supera els 40 graus i, per tant, s’incrementa el perill de deshidratació.

Beneficis i riscos del sol

Malgrat que se n’ha d’anar amb molta prudència quan ens trobem prenent al sol, aquest aporta múltiples beneficis, per exemple augmenta la producció de serotonina al cos i, a més, és la principal font de vitamina D, que ajuda l’organisme a absorbir i fixar el calci.

Entre els perills que pot suposar una sobreexposició al sol (cremades i cops de calor), també hi ha l’amenaça de desenvolupar càncer de pell. Per això és important utilitzar la protecció solar adequada per al tipus de pell de cada persona i evitar les hores de risc estipulades pels experts, esmentades anteriorment (de les dotze del matí a les cinc de la tarda).