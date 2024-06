Tens problemes de malabsorció d'aliments?

Menjar bé és essencial, però, i si ho fas i el teu cos no assimila correctament els nutrients dels aliments? Potser tens problemes de malabsorció. Per a detectar-ho hi ha diverses tècniques, ja que la simptomatologia és el primer que notarem: dolors abdominals, etc. En aquest article coneixeràs amb detall com detectar-ho i quins tractaments hi ha per fer-li front.

Això, alhora, pot derivar en altres problemes seriosos que poden comprometre la nostra salut.

Què és la coloproctologia?

També coneguda com a proctologia, i és la part de la medicina derivada de la cirurgia general que s'encarrega del diagnòstic i tractament, quirúrgic i no quirúrgic, de les malalties del còlon, del recte i de l'anus.

En alguns països també se'l coneix com a Cirurgia Colorectal o Cirurgia de Còlon, Recte i Anus.

La coloproctologia inclou el maneig de:

Ostomies

Colonoscòpies

Cirurgia laparoscòpica

Manometria anal

Disfunció del pis pelvià

Defecografia

Doncs bé, el nostre especialista en coloproctologia, doctor Jaime Zorrilla del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestió de l'Hospital Nostra Senyora del Rosari (Madrid), assenyala que la malabsorció d'aliments es produeix:

"Quan l'aparell digestiu perd la capacitat per assimilar certs nutrients. I aquest dèficit pot generar problemes secundaris depenent dels nutrients no assimilats".

I ara, què puc menjar? / freepik

Malabsorció d'aliments: Tres causes principals

El doctor explica que les causes que poden produir la malabsorció són "múltiples i extenses", però que es poden resumir agrupant-les en tres grans grups:

Malalties congènites:

Són aquelles amb les quals naixem i són causades per la nostra condició genètica.

En aquest grup podem trobar des de malformacions de l'aparell digestiu fins a malalties hereditàries com ara la fibrosi quística que condiciona, entre altres problemes, un mal funcionament del pàncrees.

Malalties adquirides:

Són el grup més extens i aquí hi podem trobar entitats com la malaltia de Crohn, el sobrecreixement bacterià o la malaltia celíaca de l'adult.

També estarien incloses en aquest grup certes intoleràncies alimentàries com la celiaquia (Intolerància al Gluten) i la intolerància a la lactosa, que poden produir síndromes mal absortives en danyar la mucosa de l'intestí.

Problemes secundaris a tractaments mèdics:

Alguns tractaments farmacològics i certes cirurgies poden condicionar problemes de malabsorció d'aliments.

Per exemple, certes tècniques quirúrgiques utilitzades per al tractament de l'obesitat mòrbida poden produir malabsorció de certes vitamines o minerals.

Establir la prevalença a Espanya, tot un repte

A l'hora d'identificar el nombre d'espanyols que poden presentar aquest problema, el doctor Zorrilla reconeix que si tenim en compte el grup tan heterogeni de malalties que poden produir malabsorció, és una pregunta difícil de respondre.

"Tenim estimacions sobre algunes de les malalties que generen malabsorció. Per exemple, s'estima que a Espanya la prevalença de la malaltia celíaca a la població infantil és d'1/71 i en adults 1/357", aclareix.

Quins són els símptomes de la malabsorció d'aliments?

El doctor Zorrilla, especialista de l'Hospital Nostra Senyora del Rosari, sosté que la major part de les síndromes mal absortives cursen amb símptomes inespecífics com:

La distensió abdominal

El dolor de tipus còlic

Però, afegeix l'especialista, també pot produir:

"Diarrea persistent i canvis en l'aspecte de la femta que poden presentar moc o greix. A la població infantil, a més, poden produir retard del creixement. I als adults una pèrdua de pes no justificada”.

Així, a l'hora de fer el diagnòstic, l'expert manté que el primer pas que cal seguir és tenir la sospita.

"En funció de la sospita establerta, el metge demanarà una sèrie de proves entre les quals es poden trobar estudis endoscòpics del tub digestiu per a la presa de mostres, així com anàlisi de sang".

El tractament comença amb "dieta"

En els casos secundaris a una intolerància, el doctor Zorrilla indica que el tractament és retirar de la dieta els aliments que continguin la substància objecte d'intolerància. I remarca:

"Els casos secundaris a altres problemes, com ara una malaltia inflamatòria intestinal o un sobrecreixement bacterià, es corregeixen tractant la malaltia de base. En alguns casos pot ser necessària la suplementació de vitamines o oligoelements que no estan sent ben absorbits".

En última instància, recorda que les complicacions derivades d'una síndrome de malabsorció depenen de la carència que produeixin, i esmenta que, per exemple, en casos de malabsorció del ferro o de vitamines del grup B podem trobar anèmies o caiguda dels cabells.

"Si aquestes mancances es produeixen durant un embaràs poden tenir un impacte important sobre el desenvolupament fetal, i si es produeixen durant la infància poden dificultar el desenvolupament intel·lectual", conclou.