Els cucs de foc, causants de cremades intenses en contacte amb la pell humana

Els cucs de foc, coneguts científicament com a Hermodice carunculata, són una espècie de cuc marí que pertany a la família dels poliquets. Aquests cucs es troben habitualment en aigües tropicals i subtropicals, incloent-hi el mar Mediterrani. Aquests anèl·lids marins es distingeixen per la seva aparença vistosa i acolorida. Poden arribar a mesurar fins a 30 centímetres de llargada, i el seu cos està segmentat, presentant una sèrie de brànquies laterals que els permeten respirar sota l'aigua. Una de les característiques més destacades d'aquests cucs és la seva coloració vermella o taronja intensa, amb bandes blanques que recorren longitudinalment el seu cos.

Els cucs de foc habiten en esculls de corall, zones rocoses i praderies de posidònia, on es desplacen lentament a la recerca de menjar. Són carronyaires i s'alimenten de restes d'animals morts, així com de petits invertebrats.

Una de les característiques més notables dels cucs de foc són les seves bristes (o setes) blanques i fines que cobreixen el seu cos. Aquestes bristes estan plenes d'una substància tòxica que causa una sensació de cremada intensa si es toca.

Compte amb el cuc de foc: desprèn una substància tòxica / -

Els cucs de foc no són agressius per naturalesa, però representen un perill significatiu per als nedadors i bussejadors que puguin entrar en contacte amb ells accidentalment. El contacte amb les bristes del cuc de foc pot causar una reacció tòxica immediata. Els símptomes inclouen dolor intens, inflor, erupcions cutànies i, en casos greus, dificultats respiratòries.

Per evitar el contacte amb els cucs de foc, es recomana observar amb cura el fons marí i evitar tocar qualsevol organisme desconegut. Si es produeix una picada, és important retirar les bristes amb pinces, rentar la zona afectada amb aigua salada i aplicar compreses fredes per reduir la inflamació. En casos de reaccions greus, s'ha de buscar atenció mèdica immediatament.