Els perills de fer viatges llargs en avió, cotxe o bus

Arribem a l'estiu i de segur que ja has planificat algun viatge. Si has d'agafar l'avió i fas un trajecte llarg, has de tenir en compte certs aspectes. La nostra salut s'ha de cuidar i estar tantes hores assegut pot ser molt perjudicial. Si el viatge el fas amb cotxe és exactament el mateix i, fins i tot, és molt més perillós; ja que has d'estar atent a la carretera constantment i has d'estar descansat. Et donem diversos consells per cuidar la teva salut en viatges llargs.

És important estar preparat per passar llargues hores en un avió, en un petit seient gairebé sense espai per estirar-te, dormir a gust o passejar. Aquest moment pot representar molt estrès i això pot tenir greus conseqüències per al cos.

Així ho va assegurar un estudi que va encunyar el terme "Economy Class Syndrome", traduït a l'espanyol com a síndrome de la classe turista on avisava del risc que es produïssin tromboembolismes venosos si no es prenien les mesures necessàries.

Per què es produeix un tromboembolisme venós?

Un tromboembolisme venós (TEV) és un coàgul en sang que es pot donar sobretot a les cames i provocar dues greus afeccions si no es tracten a temps:

Trombosi venosa profunda

Embòlia pulmonar

Un TEV pot sorgir en situacions d'immobilització, segons explica el doctor Manuel Anguita, portaveu de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). Especialment, després del postoperatori de cirurgies traumatològiques que requereixen que el pacient es quedi llargues hores al llit.

"Un viatge és una immobilització igual que estar al llit", ha assenyalat Anguita:

"Si et passes vuit o nou hores en un autobús o avió assegut sense moure els músculs de les cames, això fa que el flux de la sang cap amunt disminueixi".

La formació del coàgul pot donar lloc a varius o una infecció que es pot curar “amb relativa facilitat”.

"La complicació més greu de la coneguda síndrome de la classe turista", revela el doctor Ramon Lecumberri, portaveu de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH): "és que els coàguls es desprenguin i arribin al pulmó".

El coàgul podria obstruir el flux de les artèries pulmonars i provocar la mort del pacient si no es tracta a temps.

Tot i això, el doctor Lecumberri assegura que és una conseqüència extrema que és complicat saber amb exactitud amb quina freqüència succeeix, ja que sempre són "dades esbiaixades que han pogut ser diagnosticades setmanes després de fer un viatge amb avió": "No es pot saber si és degut a això o no".

Un estudi del 2020 de la incidència del TEV a Espanya entre el 2006 i el 2015 assegura que, en general:

Hi ha 154 casos per cada 100.000 habitants

La mitjana d'edat és de 65 anys

És més freqüent en homes

La incidència augmenta amb l'edat

Pacients de risc

El més important a tenir en compte amb la síndrome de la classe turista és que, encara que el nom apel·li a centenars de viatgers, els que més s'han de preocupar són aquells pacients de risc amb problemes anteriors de circulació.

El portaveu de SEC dona alguns exemples de persones amb predisposició a patir un tromboembolisme venós (TEV):

Pacients de tota mena de càncer, "sobretot abdominals o de pulmó"

Persones amb insuficiència venosa a les cames com varius o manca de to venós

Dones embarassades, ja que “la pressió del fetus pot obstruir i comprimir les venes”

Pacients que hagin patit trombes amb anterioritat

Persones amb predisposició genètica a patir trombes

Un tromboembolisme venós (TEV) pot aparèixer en estar moltes hores assentat / freepik

Què es pot fer per prevenir-ho?

Els exercicis que es poden realitzar si no et pots moure durant el vol són “flexions o extensions del peu que contraguin els músculs del panxell”, suggereix Anguita:

"S'han de contraure els músculs perquè això és 'com si munyíssim les venes' i així ajudem la sang a pujar en contra de la gravetat cap amunt".

També és important beure aigua o sucs, comenta Lecumberri, però mai begudes alcohòliques: “Una sang una mica més espessa pot afavorir el risc de desenvolupar un trombe en un viatge de llarga distància”.

A més, és clar, es demana que t'intentis aixecar cada certes hores i caminar encara que sigui pel passadís de l'avió per ajudar a circular la sang.

I, per a casos amb precedents, unes mitges de compressió poden disminuir el calibre de les venes.

Com sigui, els problemes de circulació no han de ser un impediment si cal agafar l'avió, ja que fins i tot es poden prendre petites dosis de medicaments anticoagulants o demanar una injecció d'heparina de pes molecular baix.

Rutina abans i després de pujar a l'avió

Més enllà del tromboembolisme venós, la doctora Andrea Calderón, directora del Màster oficial de Nutrició, Composició corporal i metabolisme de la Universitat Europea de Madrid, explica que el viatge amb avió pot tenir "diversos efectes negatius al cos":

Deshidratació per aire sec de la cabina

per aire sec de la cabina Inflor a les cames i peus per estar molt de temps assegut

per estar molt de temps assegut Malestar digestiu pels canvis de pressió

pels canvis de pressió Cansament pels canvis del ritme del son

Per això, hi ha moltes estratègies per intentar que el viatge amb avió no afecti les teves pròximes hores de turisme. Tot i això, "l'evidència científica sobre elles és més limitada del que es pensa", revela Calderón.

"Per exemple, una revisió publicada a la revista British Journal of Sports Medicine va avaluar l'efectivitat de diverses estratègies tan farmacològiques (com melatonina, sedants i estimulants) com no farmacològiques (com exercici, son, nutrició i llum) per contrarestar els efectes negatius dels viatges, concloent que l'evidència en general és de baixa qualitat i presenta un alt risc de biaix."

Igualment, recomana "abans de volar" prendre "aliments lleugers i fàcils de pair": "Fins i tot no menjar les hores prèvies per evitar problemes de digestió". "Fruites, verdures, iogurt i aliments rics en fibra com la civada són bones opcions".

Posa en pràctica els consells dels experts per evitar passar un TEV / DC Studio

"A més, la suplementació amb melatonina pot ajudar, però s'ha de prendre dies o setmanes abans de viatjar, ja que no tindrà eficàcia al mateix moment", ha afegit.

D'altra banda, cal evitar l'alcohol, la cafeïna, les begudes amb gasos o els aliments pesants.

En arribar, és important “ajustar-se progressivament a les hores de llum del destí” i no intentar adequar-se de cop. "Fer exercici durant les hores assolellades contribueix a una adaptació més ràpida".