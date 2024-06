Vols conèixer "Els Russian Lips"?

La innovació estètica i la influència de les xarxes socials està fent que cada vegada més persones es vulguin operar per estar més guapos o guapes. Les operacions estètiques més demanades són l'augment de pit, l'abdominoplàstia, l'ús de bòtox a la cara, etc. La veritat és que cada vegada hi ha més retocs i operacions estètiques. En aquest cas, et venim a presentar "Els Russian Lips", una nova intervenció que farà que tant homes com dones aconsegueixin els llavis dels seus somnis.

Parlem d'un procediment que aconsegueix uns resultats més marcats, creant una forma més pronunciada, voluminosa i ben definida, i sense perdre la naturalitat dels llavis.

"Els Russian Lips són una gran opció per a aquelles persones que volen realçar la bellesa dels seus llavis de manera subtil, però impactant. Aquesta tècnica ens permet crear una aparença adaptada a les característiques facials úniques de cada pacient". el doctor Ernesto Pérez Hernández, metge estètic de la Clínica FEMM

I és que, a diferència d'altres procediments d'augment de llavis, en fer un augment amb la tècnica "Russian Lips", l'especialista en medicina estètica se centra a aconseguir l'harmonia facial i la proporció, buscant un resultat equilibrat amb la resta del rostre.

En què es diferencien "Els Russian Lips" del farciment de llavis tradicional?

Doncs com assenyala l'especialista la gran diferència entre "Els Russian Lips" i el farciment de llavis tradicional és la manera com es realitza el procediment.

Per aconseguir "Els Russian Lips", la tècnica consisteix a utilitzar una agulla molt fina, ja que la cànula que es fa servir habitualment per als farcits labials no és prou precisa per aconseguir uns llavis naturals.

A més, com afegeix el doctor, el resultat és molt evident:

"No s'injecta directament al perfilat sinó que concentrem el producte a la zona central

Escurça la distància entre l'arc de cúpid i la base del nas

Evita l'efecte anomenat 'boca d'ànec'"

És precisament aquesta precisió a la seva aplicació la que aconsegueix minimitzar el risc d'efectes secundaris no desitjats, com l'asimetria o la sobrecorrecció.

Pel que fa al contingut que s'injecta als llavis amb aquesta nova tècnica, s'utilitzen productes d'àcid hialurònic reticulat especials per a aquesta zona.

"Perquè aquests farcits es degraden més en zones mòbils i han de tenir unes característiques reològiques especials per assolir un equilibri entre el resultat natural (cosa que significa bona biointegració) i la durada (cosa que implica que el resultat estètic romangui en el temps)".

Pel que fa a les cures posteriors a la realització d'aquest procediment, des de la clínica FEMM assenyalen que els dos primers dies cal evitar els canvis extrems de temperatures (anar a una sauna, prendre molt el sol, fer esports molt intensos…) així com els cops a la zona: per exemple, les persones que practiquin esports de contacte o arts marcials haurien d'obviar aquest esport en aquestes 48 h.

Efectes amb més durada en el temps

Un cop realitzat el procediment "dels Russian Lips", el producte que s'injecta necessita al voltant de 3 setmanes per a una integració perfecta, per això l'ideal és que el pacient revisi el resultat amb el metge estètic al mes del tractament.

Durant aquesta revisió, es pot valorar si el pacient està satisfet amb el resultat. “Si el pacient desitja un resultat més evident, fem un segon tractament” assenyala el doctor Pérez Hernández.

En cas que la persona consideri que ha aconseguit l'efecte que volia per als seus llavis, l'expert assegura que no caldrà fer una nova intervenció estètica fins al cap d'un any. Això sí, això dependrà de diversos factors tant dels hàbits de vida del pacient com de factors intrínsecs a la persona.

Només necessites una petita punxada i un manteniment anual / freepik

Pel que fa als primers, l'especialista assenyala que els resultats seran menys duradors en el cas que:

El pacient fumi

De la dieta que segueixi

De si manté una hidratació adequada de la zona

Pel que fa als altres factors, "Els Russian Lips" es mantindran pitjor o millor en funció de la forma de gesticular que tingui el pacient o de la seva genètica. Tot i que, “com a regla general n'hi ha prou amb un tractament a l'any per mantenir els resultats”, assenyala el doctor Pérez Hernández.