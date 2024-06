Aquests són els beneficis d'escoltar música a una edat avançada

La música és un art molt valorat: hi ha estils per a tots els gustos i edats. Encara que, hi ha estils de música que s'imposen davant altres. La música està entre nosaltres des que estem en el ventre matern. Aquesta estimulació fa que tinguem un bon desenvolupament cognitiu i emocional. Així doncs, escoltar música a totes les edats és beneficiós. Descobreix els beneficis de gaudir-ne a edats avançades.

Segons els experts, durant la vellesa la música cobra encara més rellevància, ja que millora l'estat d'ànim i les capacitats psicomotrius entre molts altres beneficis.

Per això, cada cop és més habitual integrar la musicoteràpia en les activitats dirigides a aquest sector poblacional.

Què és la musicoteràpia

Consisteix en l'ús de la música amb finalitats terapèutiques per restaurar o millorar la salut d'una persona o grup de persones, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i l'autoestima dels pacients. I tot això, mentre es crea un entorn on es pugui treballar la participació, la creativitat i la comunicació.

Com explica el doctor David Curto, director mèdic, Qualitat i Innovació de 'Sanitas Mayores':

“La musicoteràpia es pot entendre com a mesura preventiva o com a propi mètode terapèutic. En geriatria és ideal per integrar i millorar les capacitats de la gent gran a les àrees de:

El llenguatge

L'atenció

La memòria

La conducta

La mobilitat"

"De totes maneres, és indispensable tenir en compte les circumstàncies de cada pacient, ja que cada teràpia ha de ser única i adequada a la persona. Aquesta norma val tant per a les activitats individuals com per a les grupals".

Quins beneficis té la música entre els més grans?

Entre els beneficis més notables que les teràpies amb música produeixen en la gent gran, els especialistes en geriatria destaquen:

Ajuda a un bon processament del llenguatge

És positiu per a la memòria. A més, activitats com cantar o ballar no només ajuden la memòria, sinó que també poden contribuir a recuperar records que es creien perduts

A més, activitats com cantar o ballar no només ajuden la memòria, sinó que també poden contribuir a Té un efecte directe a la conducta. Les persones grans amb demència solen tenir dificultats a l'hora de percebre certs estímuls, cosa que moltes vegades els causa ansietat. La música els ajuda a calmar aquest estrès i a controlar aquesta resposta

Les persones grans amb demència solen tenir dificultats a l'hora de percebre certs estímuls, cosa que moltes vegades els causa ansietat. Potencia el benestar emocional, ja que interfereix positivament en el sistema nerviós, ajudant a produir més activitat parasimpàtica i a disminuir l'ansietat.

Com utilitzar la música amb una persona gran?

A l'hora de planificar com fer una teràpia musical amb una persona gran és fonamental atendre dos aspectes:

En primer lloc , és important que l'elecció de la música atengui tant els gustos musicals del pacient com les necessitats mèdiques.

En segon lloc, és fonamental conèixer l'estat cognitiu dels pacients perquè les sessions siguin efectives i adaptades a la situació. "En aquest sentit, les sessions seran més curtes i en grups reduïts si els pacients pateixen un estat de demència avançat", expliquen els experts.

Com assenyala Andrea Trujillo, psicòloga de BluaU de Sanitas:

“Hi ha moltes maneres de saber com se sent algú més enllà de la comunicació verbal. Cal tenir en compte que quan una persona pateix un alt deteriorament de les seves habilitats comunicatives té altres maneres de fer-nos veure com se sent, i hem d'estar atents, observant les seves reaccions a la música i ajudant-lo a expressar-se sobre les seves emocions”.

La música i les seves alternatives com a teràpia per a la gent gran / freepik

Altres activitats complementàries a la música

La musicoteràpia no consisteix només a escoltar música, sinó que es pot fer mitjançant moltes activitats diferents. Entre elles es troben: