Alerta: Aquests són els efectes que pateix el teu cervell si beus cafè cada dia

La rutina pot arribar a cansar, per això recorrem a suplements en forma de cafeïna per poder arribar amb energia en acabar la jornada. Una de les begudes més consumides a nivell internacional per a aquest efecte és el cafè.

En qualsevol cas, la cafeïna del cafè estimula el sistema nerviós central. I això, evidentment, comporta uns efectes determinats al nostre cervell. Quines són aquestes conseqüències segons ha estudiat la ciència i com ens afecta?

Els efectes de beure cafè al cervell

Beure cafè abans d'una prova de memòria pot millorar de forma notable els resultats.

pot millorar de forma notable els resultats. Redueix la placa cerebral , substància que s'acumula al nostre cervell i que pot estar relacionada amb l'Alzheimer i altres malalties mentals.

, substància que s'acumula al nostre cervell i que pot estar relacionada amb l'Alzheimer i altres malalties mentals. Millora la memòria a llarg termini , permetent incorporar nous conceptes a la nostra memòria.

, permetent incorporar nous conceptes a la nostra memòria. Influeix a la serotonina , per la qual cosa la persona que consumeix cafè pot incrementar la vigilància i ajuda a estar atents.

, per la qual cosa la persona que consumeix cafè pot incrementar la vigilància i ajuda a estar atents. Protegeix els vasos sanguinis del cervell.

Si bé es creu que beure molt de cafè és negatiu, hi ha estudis que confirmen que beure 2 o 3 tasses de cafè al dia està relacionat amb un augment en l'esperança de vida.