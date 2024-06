Coneixes les lents per dormir que corregeixen la miopia?

Els problemes de visió cada vegada són més freqüents. L'ús de pantalles digitals a totes hores: ordinadors, mòbils o tauletes digitals fan que la vista quedi ressentida, provocant miopia. Aquest problema de visió és un dels més freqüents a Espanya. La pandèmia va dur la instauració d'ordinadors permanents a les escoles, provocant un empitjorament en la visió, entre altres factors com el dèficit d'atenció, etc. Aquest problema visual és el més comú entre els menors de 35 anys, segons les dades de l'Estudi de la Visió a Espanya 2022. Aquest estudi ha comptat amb la participació de 2.000 persones majors de 18 anys. Per tal de poder solucionar aquesta problemàtica et presentem unes lents per posar-te a l'hora de dormir que et corregiran la miopia.

Ara hi ha més joves amb miopia i la mitjana de diòptries també ha augmentat des del 2020: de 2 a 2,5. A escala general, la miopia afecta el 39% de la població espanyola.

Tot i que la major part dels enquestats utilitza ulleres per tractar aquest problema, un 6% dels que la tenen decideix operar-se. Especialment per millorar-ne la qualitat de vida i per motius de salut.

Lents de contacte de nit per alliberar els ulls de dia

Les lents de contacte són una altra de les opcions preferides pels pacients amb miopia, encara que hi ha un altre tipus de lents de contacte que es fan servir a la nit i corregeixen aquest defecte visual durant el dia. Parlem de l'ortoqueratologia.

Tot i això, com explica a aquest diari el doctor Salvador García-Delpech, president de la Societat Espanyola de Contactologia, el seu ús és “molt residual”.

Són lents de contacte personalitzat que exerceixen una pressió sobre la capa exterior de la còrnia per canviar la seva curvatura i fer-la més plana.

Així s'obté una visió nítida a llargues distàncies. Es fan servir durant la nit per veure bé durant tot el dia.

Però tal com recalca l'oftalmòleg:

"No són gaire pràctiques perquè la majoria dels pacients perden el seu efecte al final de la tarda”.

A més, amb aquesta pràctica augmenta notablement el risc de patir infeccions.

Coneixes l'ortoqueratologia?

A qui s'adreça el tractament d'ortoqueratologia?

La utilització d'aquest tipus de lents de contacte és dirigit, sobretot:

A pacients amb miopia (els objectes propers es veuen clars i els llunyans es veuen borrosos).

Però també es poden utilitzar per a altres afeccions visuals com:

Astigmatisme (visió borrosa de lluny i de prop)

(visió borrosa de lluny i de prop) Hipermetropia (els objectes propers es visualitzen borrosos)

(els objectes propers es visualitzen borrosos) Presbícia

Està indicat per a persones que no poden fer servir un altre tipus de tractaments, com les lents de contacte comunes o la cirurgia refractiva.

Tot i això, el doctor García-Delpech subratlla que “com a norma habitual no les recomanaria”. Només per a casos molt específics, com a pacients que estan en processos per aprovar una oposició i no puguin emprar els tractaments esmentats anteriorment.

“A la miopia està demostrat que, bé amb lents de contacte toves o amb cirurgia, és possible evitar les ulleres. L'ortoqueratologia queda en un segon terme i sempre sota el consell d'un professional de l'oftalmologia”.

L'ortoqueratologia és un dels tractaments per a la miopia menys utilitzats, no només per la seva complexitat i el poc temps dels seus efectes (amb prou feines duren un dia), sinó també pel preu.

"Està més a prop del cost de la cirurgia refractiva (que sol rondar els 1.000-1.500 €) que de les lents de contacte habituals, per això l'operació és més resolutiva i amb resultats més duradors".

L'ortoqueratologia nocturna, que es va començar a utilitzar a la dècada dels 90, tenia al principi un objectiu clar: corregir els defectes visuals mitjançant aquestes lents de contacte. A través d'un ús durant un temps determinat, es podria acabar amb aquest problema als ulls, però s'ha demostrat que “la còrnia torna a recuperar la seva forma anterior”.

"Si una persona s'opera de miopia, les diòptries no tornen a aparèixer", assenyala el doctor, per això és una de les opcions més recomanables per a aquells pacients que són contraris a l'ús d'ulleres o de lents de contacte, o que necessiten una cura molt pulcra per evitar irritació ocular, infeccions víriques i bacterianes i ferides a la còrnia.

“Amb l'ortoqueratologia no ho veus igual al matí que a la nit, perquè perd el seu efecte. I això té els seus inconvenients: una persona que torna al vespre de treballar i ha de conduir, sempre haurà d'anar amb unes ulleres per poder veure bé”.

Té contraindicacions?

Com qualsevol tractament mèdic, no està indicat per a pacients amb: