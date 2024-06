Saps que els medicaments a l'estiu s'han d'emmagatzemar amb molta cura?

Ara que arriba l'estiu s'ha de tenir molt en compte on s'emmagatzemem els medicaments. La calor pot arribar a deteriorar-los, fent-los perillosos per a la salut. Així doncs, buscar un lloc fresc, sec, net i protegit del Sol és essencial. T'expliquem com guardar-los correctament i els llocs o condicions a evitar.

A l'estiu, quan les temperatures arriben a nivells molt alts i es presenten onades de calor, és fonamental seguir les recomanacions adequades per emmagatzemar i conservar els medicaments, garantint així la seva eficàcia, seguretat i qualitat.

Com a regla general, si hi ha dubtes sobre la conservació correcta d'un medicament, especialment si s'observen canvis de color o l'aparició de pòsits, és millor rebutjar l'envàs al punt SIGRE i obrir-ne un de nou. Sempre és aconsellable consultar-ho amb el farmacèutic en cas de dubte.

Seguint aquestes pautes, podem assegurar que els medicaments mantinguin la seva eficàcia i seguretat, evitant riscos per a la salut. És essencial ser curosos amb la conservació dels medicaments per garantir que continuïn sent efectius i segurs per al seu ús.

A temperatura ambient

Per als medicaments que no necessiten refrigeració, és important seguir aquestes pautes:

Temperatura ambient: Guardeu els medicaments a temperatura ambient, en un lloc sec i fresc. No s'han d'emmagatzemar a la nevera llevat que s'indiqui específicament.

Protecció de la llum i la calor: Cercar llocs protegits de la llum solar directa i d'altres fonts de calor intensa. Això inclou evitar-ne l'emmagatzematge en finestres o prop d'aparells elèctrics que emeten calor.

Envàs original: Conservar els medicaments al seu envàs original, ja que aquest proporciona protecció addicional i conté informació important com la data de caducitat.

Prospecte: Mantenir sempre el prospecte juntament amb el medicament per conèixer les condicions específiques de conservació i qualsevol altra informació rellevant.

Llocs a evitar: Evitar emmagatzemar medicaments al bany o la cuina, ja que aquests llocs solen experimentar canvis bruscs de temperatura i humitat.

Seguretat infantil: Mantenir els medicaments fora de l'abast dels infants per prevenir accidents.

Cotxes: Mai deixar medicaments a la guantera o maleter d'un cotxe, especialment quan està exposat a ple sol, ja que les temperatures poden pujar significativament i deteriorar els medicaments.

En fred

Per als medicaments que requereixen emmagatzematge a baixes temperatures, com vacunes, insulines o certs col·liris, és vital no trencar la cadena de fred:

Símbol de refrigeració: Cerca el símbol de refrigeració a l'envàs (*). Això indica que el medicament s'ha de mantenir a temperatures entre 2 i 8 °C.

Nevera: Guardar aquests medicaments a la nevera i assegurar-se que no es congelin, especialment les insulines, per evitar dolor en injectar-les i pèrdua d'eficàcia.

Viatges a l'estiu: En viatjar, feu servir neveres portàtils per mantenir la temperatura adequada d'aquests medicaments.

Condicions especials un cop oberts

Alguns medicaments tenen condicions de conservació específiques un cop oberts: