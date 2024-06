Descansar correctament, cada vegada s'està tornant més difícil. El ritme frenètic, els nervis constants per la feina, els estudis, els fills, etc. fan que, cada vegada hi hagi més persones que pateixin d'insomni o que hagin de recórrer a medicaments per dormir. L'ansietat i l'estrès són dos dels enemics més perillosos envers la son. Fer torns rotatius també pot afectar moltíssim el nivell de son. No dormir bé, significa no estar al cent per cent de les nostres capacitats físiques i cognitives. Així doncs, prolongar aquest problema en el temps pot suposar un risc per a la nostra salut. Per tal d'aconseguir dormir correctament i sense medicació, us duem un seguit de consells curiosos per aconseguir un descans profund, reparador i immediat.

Refredar l'habitació A vegades, una temperatura inadequada ens treu la son. Refredar l'habitació, fins que la temperatura oscil·li entre els 15 i els 19 graus, és un dels trucs més recurrents. En descendir la temperatura exterior, el cos sent que ha de disminuir l'activitat metabòlica i es relaxa. Poques coses hi ha més agradables que la sensació de ficar-se en el llit amb els llençols frescos i tapar-se fins dalt. Mitjons sí o mitjons no En les èpoques més fredes de l'any, quan la temperatura corporal descendeix entre un i dos graus durant la nit, els mitjons augmenten la temperatura corporal. És a dir, actuen com a termoreguladors i, per tant, ajuden a conciliar millor el somni. Dit d'una altra manera: escalfar els peus provoca que els vasos sanguinis es dilatin i que el cervell interpreti aquesta sensació com un senyal que arriba "l'hora de dormir". La Fundació Nacional del Somni dels Estats Units diu en el seu web que la dilatació de peus i mans ajuda al fet que la calor es redistribueixi per tot el cos i el prepari per a dormir. El llit és només per dormir i per tenir relacions sexuals Altres activitats, com tombar-se per a veure la televisió, llegir, revisar el correu o les xarxes socials, ja sigui amb el mòbil, la tauleta o el portàtil no ajuda a agafar el son. Per a dormir millor al final del dia, es recomana no utilitzar tals dispositius electrònics ni veure la televisió almenys mitja hora abans de ficar-se al llit. Estigues atent al que menges i beus L'aconsellable és no anar-se al llit ni amb fam ni tampoc sentint-se molt ple. Per aquest motiu cal evitar menjars abundants un parell d'hores abans de ficar-se al llit per tal d'evitar que aquesta incomoditat et mantingui despert. El mateix succeeix amb el tabac, la cafeïna i l'alcohol. Els seus efectes estimulants triguen diverses hores a desaparèixer i poden afectar la qualitat del somni. Posa't uns horaris Som animals de costums i el somni no és una excepció. Per aconseguir dormir bé, el millor és organitzar-se. És a dir, anar al llit a la mateixa hora cada dia i procurar despertar-se també a la mateixa hora, en la mesura que sigui possible. Aquest entrenament del cos de cara al somni contribueix, d'una banda, a agafar el son més ràpidament i a despertar-se més frescos. Cura amb les migdiades A qui no se li ha anat de les mans alguna migdiada? No obstant això, cal evitar que aquests descansos siguin excessivament llargs perquè no interfereixin amb el somni nocturn. El recomanable és que no superin els 30 minuts i que no es facin al final de la tarda (tret que treballis a la nit i sigui una bona manera de compensar la falta de somni). Incorpora l'activitat física a la teva rutina L'activitat física regular, ja sigui caminar o córrer ajuda a dormir millor. De fet, mantenir-se físicament actiu aporta beneficis clau de cara a tenir un somni reparador: quan un està cansat per l'esport s'adorm més ràpid, s'aconsegueix un percentatge major de somni profund i, a més, el nombre de vegades que es desperta durant la nit és menor. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona