Uns consells per evitar la ressaca la nit de Sant Joan

Queden molt pocs dies per celebrar la revetlla de Sant Joan: amics, menjar, beure, petards, festa... Però què passa amb la ressaca? Si ets dels que els agrada passar-ho bé i beure en vetllades especials, segur que saps que l'endemà estaràs fet un nyap. En aquest article et donem un seguit de consells per tal d'evitar les conseqüències d'una nit de borratxera. Prendre certes mesures durant la vetllada farà que l'endemà no pateixis cap malestar o almenys l'alleugereixis.

Com alleugerir o evitar la ressaca

El primer consell és simple, però efectiu: limita la quantitat d' alcohol que digereixes.

Menja una mica abans de beure : així el teu cos absorbirà alcohol de manera més lenta. I mentre beus, segueix menjant (si pot ser, aliments rics en hidrats de carboni o proteïnes ).

: així el teu cos absorbirà alcohol de manera més lenta. I mentre beus, segueix menjant (si pot ser, ). Beu a poc a poc : no prenguis més d'una beguda per hora.

: no prenguis més d'una beguda per hora. Pren un got d'aigua entre cada beguda alcohòlica per evitar la deshidratació, la principal causant del mal de cap.

Beure aigua entre copa i copa ajuda a hidratar el nostre cos i evitar el mal de cap / freepik

La ginebra o el vodka (begudes blanques) causen menys ressaca que el rom o el whisky (begudes fosques).

(begudes blanques) (begudes fosques). No prenguis paracetamol abans de beure per prevenir la ressaca, ja que pots fer mal al teu fetge.

abans de beure per prevenir la ressaca, ja que El tabac accentua els efectes de l'alcohol.

Amb aquests trucs, potser segueixes tenint ressaca, però possiblement sigui molt menys intensa que si no els haguessis tingut en compte.