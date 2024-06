Els pediatres alerten per l'augment de casos del 'virus de la bufetada': símptomes i com evitar-lo

En els darrers dies, a Europa s'ha activat l'alerta per l'augment de casos d'eritema infecciós produït pel parvovirus B19, una afecció coneguda popularment com el virus de la bufetada.

A principis de juny de 2024, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès), va llançar una alerta que notificava casos a 14 països de la Unió Europea, entre els quals hi ha l'estat espanyol.

Aquest virus comença amb símptomes lleus i molt generals com mal de cap, mocs o malestar i pot brollar l'erupció que comença a les galtes i és de color vermell brillant, i que es pot estendre a la resta del cos amb petites lesions vermelloses.

Aquesta malaltia pot aparèixer a qualsevol edat, però normalment afecta els nens en edat preescolar. Isabel Vives, pediatre de l'Hospital Quirón Salud de Barcelona, exposa que és important saber "que la majoria dels nens es recuperen ràpidament sense complicacions".

Aquestes vermellors, que poden semblar alarmants a primera vista, solen durar una setmana, encara que l'erupció es pot reactivar per factors com la calor o la llum, i durar més temps. El contagi d'aquest virus es provoca en parlar, tossir o esternudar.

Quan el nen es contagia d'aquest virus, és immune per a tota la vida, per aquesta raó; no es disposa d'una vacuna per prevenir la malaltia, ni tampoc hi ha un tractament específic atès que els símptomes no són exclusius del diagnòstic.

Les recomanacions de les autoritats per evitar contagiar-nos d'aquest virus són: rentar-se les mans freqüentment i adquirir bones pràctiques en tossir i esternudar. A més, l'ECDC indica que no cal aïllar l'individu infectat.