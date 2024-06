Compte: L'error que comets quan esmorzes i encara no saps

En un món cada cop més marcat per la pressa i l'estrès, la tendència d'ometre l'esmorzar augmenta. Tot i això, una experta en nutrició, amb una vasta experiència al camp, està advertint sobre els perills associats amb aquesta pràctica aparentment inofensiva.

@ImantheNutritionist, coneguda a TikTok per la seva saviesa en l'àmbit de la nutrició i el control de pes, ha compartit la seva opinió sobre la importància de l'esmorzar per a una salut òptima. Amb vuit anys d'experiència en assessorament nutricional individualitzat, l'experta basa les opinions en resultats tangibles obtinguts treballant directament amb els clients.

"Una tendència preocupant és la progressiva inclinació de persones que opten per no esmorzar", adverteix @ImantheNutritionist. Explica que aquest hàbit condueix a una sèrie de conseqüències negatives per a la salut, ja que molts individus esperen fins a sentir gana per consumir aliments, cosa que sovint resulta en eleccions poc saludables, com aliments rics en sucre i menjar ràpid.

Quins són alguns dels beneficis que aporta un esmorzar equilibrat? D'una banda, ajuda a mantenir nivells estables d'energia. D'altra banda, millores la concentració i el rendiment cognitiu, una cosa importantíssima en persones que estudien o utilitzen molt el seu cervell a la feina. I si vols donar suport a un metabolisme saludable i mantenir un pes adequat, esmorzar és de vital importància.