Un científic de Harvard es pronuncia: aquests són els tres ingredients per a la felicitat

Trobar la felicitat és una tasca més difícil del que sembla. I és que, a la societat actual en què vivim, sembla que res del que tenim és suficient i sempre busquem més i més estímuls que ens portin a la felicitat.

Moltes persones poden pensar que els diners són el factor més important per assolir la felicitat, però res més lluny de la realitat; encara que ens ho pugui posar tot més fàcil. Ni tan sols l'amor no ho és.

Arthur C.Brooks, és un científic social i professor de la Universitat de Harvard, i ha dedicat gran part de la seva vida a investigar què significa ser feliç. I és que segons ell, la felicitat no és un destí, sinó una adreça cap a la qual hem d'apuntar de manera contínua.

Brooks ha participat en nombroses xerrades i ha escrit alguns llibres sobre aquest tema. En una entrevista recent per al podcast 'Ten Percent Happier with Dan Harris', el científic ha volgut explicar els tres ingredients fonamentals per aconseguir la felicitat.

Gaudiu

És el mateix plaer que gaudi? Corrents com la Psicologia Positiva o el Mindfulness ens diuen que, en gran part, la nostra felicitat no depèn de circumstàncies externes, sinó de la nostra actitud davant seu.

Segons Brooks associar plaer amb gaudi no sempre és del tot correcte. I és que el gaudi no passa només quan aconseguim satisfer els nostres desitjos, sinó quan aconseguim alguna cosa més.

Brooks exposa que per assolir el gaudi hem d'afegir dos elements al nostre plaer: persones i records. És important gaudir de les activitats en solitari, però l'investigador suggereix que les interaccions socials potencien significativament la nostra sensació de gaudi.

Satisfacció

La satisfacció es pot entendre com el compliment d'un desig o la resolució d'una necessitat, de manera que es produeix assossec i tranquil·litat. Aquesta sensació l'aconseguim quan sentim que el que tenim és una cosa que hem guanyat amb els nostres mitjans.

Per tant, el sentit exacte del necessari per assolir la satisfacció pot variar depenent del cas i de la persona. Els factors que determinen la satisfacció poden ser objectius o subjectius, abstractes o concrets. En tot cas, la plenitud que comporten sol ser temporal o efímera: un cop sorgeixin noves necessitats, es tornarà a produir insatisfacció.

Propòsit

Segons Brooks, aquest és el concepte més crucial de tots tres. El propòsit sovint es veu com una força impulsora que motiva els individus a perseguir els seus objectius i somnis, així com a viure una vida que sigui satisfactòria i significativa.

Per comprendre el propòsit l'hem de dividir en tres subparts:

Coherència : Per què succeeixen les coses de la manera com ho fan?

: Per què succeeixen les coses de la manera com ho fan? Propòsit : Per què la meva vida es desenvolupa de la manera com ho fa? Quins són els meus objectius i quina és la meva direcció?

: Per què la meva vida es desenvolupa de la manera com ho fa? Quins són els meus objectius i quina és la meva direcció? Significat: Per què és important que jo sigui viu?

No hi ha respostes correctes o incorrectes, excepte no tenir cap resposta, cosa que, segons Brooks, no és un fracàs, sinó un punt de partida per començar a cercar significat.