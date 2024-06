Un estudi afirma que el 70% del pollastre de Lidl conté bacteris resistents als antibiòtics

Un nou estudi de l'Observatori de Benestar Animal (OBA) (antiga Equalia) ha afirmat que més del 70 % del pollastre de la marca Lidl conté bacteris resistents als antibiòtics, un extrem que la companyia rebutja i emmarca en una campanya de desprestigi d'aquesta organització contra la seva marca.

L'OBA torna a posar el focus en Lidl i, en aquest cas, ha donat a conèixer els resultats de l'anàlisi microbiològica feta a 142 safates de pollastre a 22 supermercats d'aquesta companyia a Espanya, Alemanya, Itàlia, Gran Bretanya i Polònia.

En el cas d'Espanya, s'han analitzat 24 mostres a súpers de Madrid, València i Barcelona, de les quals 17 "estaven contaminades", segons un comunicat de l'OBA.

Per tipus de bacteris, s'ha conclòs que un 38 % de les mostres preses a Espanya conté listèria mentre que en el 83 % es van detectar patògens diarreics com Escherichia coli i Campylobacter.

L'OBA ha traslladat aquestes troballes als Ministeris de Consum, Afers Socials i Agenda 2030 i al d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè s'investigui la presència microbiològica de gèrmens resistents als antibiòtics i altres patògens amb potencial afectació a la salut pública.

Per la seva banda, Lidl creu que l'ONG Observatori de Benestar Animal (antiga Equalia) els ha llançat "una nova campanya", en aquest cas per la carn de pollastre, que "pretén desprestigiar la imatge" de la companyia amb "informació falsa i/o no contrastada" de manera que "es reserva el dret d'emprendre accions legals". La via judicial tindria com a objectiu "defensar el nostre honor i la nostra reputació".

A la nota, la cadena de supermercats ha recordat que "no és la primera vegada" que aquesta organització "llança una acusació contra Lidl (...) sense contrastar la seva informació prèviament amb nosaltres" perquè han entrat en una "croada" amb l'"únic objectiu de pressionar-nos per formar part del Compromís Europeu del Pollastre", un compromís que "compartim i en què ja estem treballant".

Segons la cadena de supermercats, les "dues últimes denúncies" que els ha interposat OBA "van resultar ser falses i, en aquesta ocasió, comptem amb certificats d'anàlisi -realitzats per Lidl i pels nostres proveïdors a través de laboratoris acreditats- que contradiuen categòricament la informació del seu estudi".

A través del comunicat, Lidl ha subratllat que "garantir la qualitat" dels seus productes "és una prioritat" i realitzen "exhaustius controls de qualitat al llarg de tota la cadena de subministrament a través d'organismes independents i acreditats" amb exigències "més estrictes que els mateixos requisits legals".

Pel que fa als bacteris que "una carn fresca de pollastre pugui contenir", Lidl ha remarcat que "no són conseqüència del mètode de cria dels nostres proveïdors en particular, sinó que representen un repte general per a tota la indústria de la carn avícola".

A més, "en tots els nostres envasos sempre especifiquem de forma transparent que el producte ha de ser cuinat completament abans del seu consum i que cal complir amb les normes d'higiene durant el procés" perquè "no hi hagi cap risc sanitari", han apuntat.