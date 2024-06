Redueix el bruxisme amb aquests 6 consells

Cada vegada són més les persones que necessiten una fèrula de descàrrega per dormir. L'estrès diari pot arribar a fer que a les nits, el nostre subconscient, deixi anar tot l'estrès serrant les dents. Això és un greu problema perquè a poc a poc anirem trencant la nostra dentadura. Si dorms amb algú que grinyola les dents durant la nit, el més adient és visitar el dentista, ja que, segurament necessitarà aquest aparell. Descobreix les dades sobre el bruxisme i com reduir-lo.

Segons l'Estudi Sanitas de Salut Bucodental 2023, més de la meitat dels enquestats, i especialment les dones, saben què és el bruxisme:

Un 18,91% de la població general i un 9,65% dels joves menors de 18 anys n'han estat diagnosticats. Principalment, ho han tingut per estrès, tant en el cas de la població general (49,01%) com en el cas dels menors de 18 anys (42,80%). L'estrès és la principal causa de bruxisme. La raó? Que com més estrès, més gran és la tensió muscular al cos, incloent-hi els músculs de la mandíbula, afectant la nostra cavitat oral.

A més, els odontòlegs consideren que no és un problema menor. La doctora Berta Uzquiza, responsable d'Innovació de Sanitas Dental, assegura que:

"El bruxisme motivat per l'estrès pot tenir greus conseqüències per a la salut bucodental i general, com ara:

El desgast dental, que pot portar a la fractura i posterior pèrdua de dents

Mals de cap i coll

Problemes de l'articulació temporomandibular (ATM), la qual cosa comporta dificultat per obrir i tancar la boca, espetecs o sorolls i inconvenients per mastegar

Trastorns del somni, comportant així un impacte negatiu en la qualitat de vida i el benestar general de la persona”.

6 consells per reduir el bruxisme

Un cop apareix aquest problema, l'única manera d'afrontar-lo és acudir a un especialista perquè valori la situació i et faciliti una fèrula de descàrrega per dormir.

Però, a més d'això, i a fi de reduir el nivell d'estrès i, com a conseqüència, el bruxisme, la doctora Uzquiza enumera una sèrie de recomanacions:

1.Establir una rutina de son

Igual que amb l'insomni, la higiene del son és clau per al bruxisme. Anar a dormir i despertar-se a la mateixa hora cada dia, i descansar entre 7 i 8 hores diàries són aspectes essencials perquè els músculs tinguin prou temps per recuperar-se i relaxar-se.

dormir

2.Fer exercici

Mantenir-se actiu contribueix a reduir l'estrès i millorar la qualitat del son. La indicació dels experts és fer exercici físic, el que més ens agradi i s'adapti a les nostres circumstàncies, almenys 30 minuts cada dia, cinc dies a la setmana.

3.Identificar les fonts d'estrès

Ser conscients de les situacions que causen un gran estat de nervis és crucial per aprendre a manejar i tolerar aquest tipus de situacions.

4.Limiteu la cafeïna i l'alcohol

El consum d'aquest tipus de substàncies excitants no ajudarà en res si el que volem és reduir l'estrès i l'ansietat, per la qual cosa és important evitar-ne el consum per no empitjorar el bruxisme.

5.Practicar tècniques de relaxació

No només exercici físic, activitats com la meditació, la respiració profunda, el taitxí o el ioga ajuden a disminuir la tensió muscular, així com l'ansietat i l'estrès.

6. Utilitzar una fèrula dental

Un cop l'odontòleg ha decidit que el més convenient és fer servir una fèrula, el següent és fer-la servir, si no, no protegirem la dentadura dels greus efectes del bruxisme.