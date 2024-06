Els consells per dormir plàcidament durant les nits càlides d'estiu

Comença l'estiu i, tot i algunes pluges, la calor i la xafogor ja s'estan fent notar. Això fa que ja comencem a posar l'aire condicionat a l'oficina, etc. Però, què passa durant les nits? Pots dormir correctament? O la calor t'aixafa, et fa donar voltes, etc.? En aquest article et portem uns consells per dormir plàcidament durant les nits càlides d'estiu.

I és que segons expliquen els especialistes de la Unitat del Son de l'Hospital Universitari Sagrat Cor, les altes temperatures nocturnes són una de les causes d'insomni.

Aquests experts assenyalen que la calor impedeix tenir una bona qualitat de son en el moment en el qual els termòmetres superen els 24 °C durant la nit.

Les altes temperatures empitjoren la qualitat del son

A més, no sols afecten a aquells que ja pateixen problemes de son de manera habitual, sinó també a aquelles persones que, en condicions normals, no presenten cap problema a l'hora de conciliar i mantenir el son.

Aquesta falta de descans durant les nits de més calor fa que arrosseguem el cansament l'endemà, que estiguem més apàtics i més irritables.

Per què ens impedeix dormir la calor excessiva?

Podria semblar una pregunta òbvia però realment sabem com afecta la calor als mecanismes del somni? Els especialistes del Sagrat Cor expliquen que el que ocorre és que

“L'elevació de la temperatura corporal complica l'entrada en un son profund i, per tant, que no s'arribi a aconseguir un son reparador. A mesura que augmenta la temperatura ambient, la durada dels cicles del son s'escurça”.

Però hi ha més. Una de les hormones que intervé directament en el son és la melatonina. Doncs bé, els experts expliquen que com més gran és la temperatura corporal menor quantitat d'hormona segrega el cervell, la qual cosa complica molt que aconseguim un son reparador.

Els especialistes recomanen no dormir amb l'aire condicionat posat. MILAN GUCIC. ADOBI ESTOC.

Pautes per a aconseguir dormir bé a l'estiu

Si bé encara hi ha molta gent de vacances, altres ja han de treballar després de passar una nit en blanc a causa de la calor.

Però per a poder estar en les millors condicions durant el dia, és essencial dormir bé.

I què podem fer durant aquests dies més calorosos de l'estiu? Doncs els especialistes en son ens faciliten algunes pautes per a tractar de dormir tan bé com sigui possible: