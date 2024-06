Prens sucs de fruita? Pot tenir aquestes conseqüències inesperades per a l'organisme

És igual si són 100% naturals, ecològics, orgànics, amb productes de proximitat o fets a casa. Els sucs de fruita engreixen. I no equivalen a prendre’s una peça de fruita al dia. Més aviat són com prendre’s un refresc ensucrat. La revisió d’estudis més gran mai feta sobre la matèria confirma que el consum d’aquests productes provoca un augment de pes. Segons una anàlisi liderada per la Universitat de Toronto i Harvard, la ingesta diària de sucs de fruita s’associa amb un augment significatiu del pes.

La revisió sintetitza les troballes de 42 estudis en els quals s’analitza l’impacte dels sucs de fruita en 45.851 nens i 268.095 adults. En el cas dels menors, l’evidència científica apunta de manera inequívoca al fet que la seva ingesta diària provoca un augment significatiu de l’índex de massa corporal (IMC). En adults, en canvi, també es troba una correlació entre el consum de sucs i un increment del pes corporal encara que el resultat és més variable. En certs escenaris s’ha trobat que les persones que consumeixen diàriament sucs de fruites es poden engreixar de mitjana fins a cinc quilos a l’any.

L’anàlisi també apunta que molts dels estudis han sigut esbiaixats per "greus conflictes d’interès" de la indústria alimentària, perquè han sigut finançats pels seus propis productors. "La recomanació continua sent limitar el consum de sucs per prevenir la ingesta excessiva de calories i l’augment de pes", conclou l’anàlisi.

Fa anys que els nutricionistes alerten del costat fosc dels sucs de fruita. "No té res a veure amb el fet de prendre’s una peça de fruita al dia. És com comparar fer esport amb veure’l per televisió", explica Julio Basulto. Quan mengem una poma, per exemple, el procés implica mastegar l’aliment, sadollar-nos amb la fibra i metabolitzar, a poc a poc, els sucres intrínsecs de la peça. Al prendre un suc de poma, en canvi, el cos rep una "injecció de calories líquides" ja que, en la pràctica, estem ingerint de manera molt ràpida els sucres lliures de moltes pomes. I la resposta del cos davant això consisteix a emmagatzemar part d’aquesta energia en forma de greix.

"Pitjor que els refrescos"

"Des d’un punt de vista nutricional, els sucs de fruita són exactament iguals que els refrescos ensucrats o fins i tot pitjor", afirma Basulto. "Un refresc de taronja i un suc de taronja tenen exactament la mateixa quantitat de sucres lliures. La diferència entre tots dos és que quan la gent es pren un refresc sap que no és saludable. Amb els sucs, en canvi, encara moltes persones pensen que estan fent una cosa bona per a la seva salut.

Segons aquest divulgador científic, preocupa la ingesta de sucs en els nens. "Sabem que els nens prenen més sucs, perquè els seus pares creuen que així els ajuden a consumir més fruita i a estar més ben alimentats. A aquestes edats el metabolisme va més ràpid i l’excés de calories provoca un augment de pes més significatiu", comenta Basulto. ¿Quina és la solució? "És preferible no prendre res abans que prendre’s un suc", afegeix.