El truc que evita moltes malalties: has de tirar al vàter aquest producte que tens a casa

El lavabo és, segurament, l’espai que més cura requereix a qualsevol llar des del punt de vista higiènic. Mantenir net aquesta estança és tan cansat com necessari, ja que evita contraure malalties per mitjà dels gèrmens i bacteris que s’acumulen a certes zones d’aquesta habitació. Per aquesta raó, recentment ha guanyat notorietat un truc que ajuda a mantenir impol·lut el vàter per mitjà d’un ingredient natural, la sal.

Amb aquest condiment, a més de bicarbonat de sodi i oli essencial de qualsevol fragància, s’aconsegueixen neutralitzar gèrmens i bacteris, alhora que es perfuma el vàter amb una aroma agradable.

Barreja per desinfectar

Per aconseguir aquesta barreja ideal per a la neteja n’hi ha prou d’agafar un bol i abocar-hi 250 grams de bicarbonat, la mateixa quantitat de sal dobla i, finalment, 25 gotes d’oli essencial. Després d’obtenir la mixtura desitjada, s’aconsella aplicar-la abans d’anar a dormir, de manera que la substància tingui temps per eliminar microorganismes, dissoldre la calç i perfumar.

Al matí següent, és recomanable bullir una olla amb aigua per abocar-la al vàter i estirar la cadena; d’aquesta manera s’aconsegueix que el lavabo es vegi més net i faci bona olor. És important portar a terme aquests passos almenys una vegada al mes, per tal de mantenir incontaminat el vàter i desinfectar-ne les canonades.