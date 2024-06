El bisfenol A desapareixerà dels envasos d'aliments segons la Comissió Europea

A poc a poc i gràcies a l'acceptació per part de la Comissió Europea, el bisfenol A en envasos d'aliments començarà a estar prohibit. Aquest compost pot tenir efectes molt nocius per a la salut. El procés de retirada d'aquest compost químic es farà de forma progressiva a tota la Unió Europea. Abans d'arribar a aquest acord per part de la CE, EFSA (l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària), va fer una avaluació científica on va concloure que el bisfenol A tenia "possibles efectes nocius sobre el sistema immunitari".

Aquesta prohibició s'aplica principalment a l'ús de bisfenol A en envasos, com ara el recobriment utilitzat a les llaunes de metall i al seu ús en articles de consum com ampolles de plàstic reutilitzables per a begudes, neveres de distribució d'aigua o altres estris de cuina.

La restricció, que es va proposar després d'una consulta pública i debats amplis amb tots els estats membres, s'adoptarà formalment després d'un període d'examen pel Parlament Europeu i el Consell, i entrarà en vigor a finals del 2024. S'aplicaran excepcions limitades quan no hi hagi alternatives segures disponibles i períodes de transició quan no suposin un risc per als consumidors. Això permetrà a la indústria adaptar-se i evitar possibles alteracions a la cadena alimentària.

Repercussions sobre la salut

El bisfenol A és un disruptor endocrí. És capaç de causar desequilibris al sistema hormonal a concentracions molt baixes amb possibles repercussions sobre la salut. Els seus efectes tòxics es deuen al consum d'aliments que han estat contaminats per contacte amb materials que contenen aquesta substància, com ara envasos, llaunes o recipients de classe molt diversa.

La contínua fabricació i venda de productes amb bisfenol A, especialment als països desenvolupats, provoca una exposició contínua de la població, afectant totes les edats (des de fetus a ancians). La presència contínua d'aquest disruptor a l'organisme s'ha relacionat amb un risc més alt de patir diversos trastorns orgànics.

Diversos efectes

S'han detectat nombroses alteracions causades per bisfenol A en els éssers vius, basades en una desregulació del sistema endocrí i la producció d'hormones corresponent:

Efectes sobre el sistema reproductor masculí

Nombrosos treballs fan referència a una alteració de l'espermatogènesi que condiciona un descens en els nivells d'esperma, de la testosterona i, en general, de la fertilitat masculina. A més, altres estudis suggereixen un canvi en la conducta sexual.

Efectes sobre el sistema reproductor femení

En dones es produeixen canvis en la maduració dels oòcits, disminuint-ne el nombre i la qualitat. També hi ha un estudi que relaciona l'exposició a bisfenol A amb efectes negatius sobre l'endometri, l'aparició d'ovaris poliquístics, els avortaments i els parts prematurs. D'altra banda, en animals hi ha evidències de quists ovàrics, endometriosi, pubertat primerenca i afectació de l'eix hipotàlem-hipòfisi-gonadal. El bisfenol A pot modificar l'activitat dels esteroides materns als embrions d'animals vertebrats.

El bisfenol A pot provocar problemes sobre el sistema reproductor femení / | Pixabay