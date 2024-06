Salut posa en marxa una campanya per reduir l'ús inadequat de determinats fàrmacs, com els antiulcerosos

El Departament de Salut ha engegat una campanya per reduir l'ús inadequat de determinats fàrmacs. Aquesta es dirigeix especialment a persones que prenen 10 o més medicaments de manera simultània -més de 315.000 persones a Catalunya- i que presenten criteris de fragilitat. La primera acció de la campanya se centra en reduir l'ús inadequat dels fàrmacs antiulcerosos, com són els inhibidors de la bomba de protons, fàrmacs que redueixen la quantitat d'àcid a l'estómac i que es fan servir en diferents malalties digestives. L'omeprazole, l'esomeprazole, el lansoprazole, el pantoprazole o el rabeprazole pertanyen a aquest grup de fàrmacs.

Aquests medicaments s'empren en diverses patologies però també és freqüent el seu ús en pacients sense malaltia intestinal per preenir complicacions per la presa d'altres medicaments, com són les hemorràgies provocades pel consum d'antiinflamatoris, com ara l'aspirina o l'ibuprofè, i per aquest motiu són coneguts popularment com a protectors gàstrics.

La responsable de Direcció de Farmàcia de l'Institut Català de la Salut (ICS), Anna Bonet, ha apuntat que l'ús d'aquesta terminologia promou la sensació de falsa seguretat, donant la impressió equivocada que es tracta d'un medicament innocu i que el seu consum sempre és positiu.

Pel que fa al consum d'inhibidors de la bomba de protons, la situació és diferent si es compara Catalunya amb la resta de l'estat. En aquest sentit, el consum ha augmentat un 16% del 2010 al 2022 a l'estat espanyol, de 117 dosis per habitant (DHD) i dia el 2010 a 138 el 2022. Espanya és des de fa més d'una dècada el país de l'OCDE amb més consum. En els darrers cinc anys aquest consum ha augmentat de manera exponencial en comparació amb l'última dècada.

A Catalunya, les dades del consum d'antiulcerosos són una mica inferiors a les dades espanyoles i mostren una estabilització del 2018 al 2023 al voltant de 120 DHD. Tot i així, són valors molt per sobre d’altres països europeus. A més, el 2023, un de cada sis pacients polimedicats i fràgils que estava en tractament amb un inhibidor de la bomba de protons el prenia per a una indicació que calia revisar.

Salut ha remarcat que no totes les persones que es tracten amb antiinflamatoris necessiten prendre aquests medicaments, sinó només les persones que presenten factors de risc associat, com les que hagin tingut una hemorràgia digestiva prèvia, que tinguin una edat superior a 65 anys o que estiguin en tractament amb altres medicaments irritants de la mucosa de l'estómac.

Els inhibidors de la bomba de protons són medicaments ben tolerats si es prenen durant poc temps. Tot i així, l'ús continuat pot provocar efectes adversos poc freqüents, però importants, com per exemple, osteoporosi i fractura òssia, infeccions digestives i pulmonars, inflamació del ronyó, malabsorció de vitamina B12 i disminució del magnesi a la sang.

Una polimedicació inadequada és la presa de cinc o més medicaments i els riscos associats a prendre'ls, com els esdeveniments adversos, són superiors als beneficis esperats.

Més de 315.000 persones polimedicades

Actualment, el nombre de pacients polimedicats que reben 10 o més medicaments simultanis a Catalunya és aproximadament de més de 315.000 persones i representa un 8,9% dels usuaris amb almenys una prescripció crònica.

Un dels patrons de pacient polimedicat més freqüent és el de persona gran, amb comorbiditat acusada, on cada malaltia necessita un o diversos medicaments. Tanmateix, és rellevant posar el focus en el pacient polimedicat fràgil, per evitar els riscos greus de la polimedicació.

La revisió de la medicació en pacients polimedicats permet examinar-la de forma estructurada i crítica, per tal d’arribar a un acord amb ells sobre el seu tractament, optimitzar l'efecte de la medicació, minimitzar el número de problemes associats a la presa de fàrmacs i reduir el malbaratament.

Aquesta és la primera de diverses accions que s'emmarquen en la campanya 'Pastilles, només les necessàries' i més endavant es focalitzarà en reduir l'ús inadequat d'altres fàrmacs com els antidiabètics no insulínics, els hipolipemiants, els antiespasmòdics urinaris i els anticolinèrgics.