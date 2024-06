Una nova web detecta alertes de mortalitat relacionada amb el fred i la calor per sexe i edat a Europa

El grup d'Adaptació de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha impulsat la primera plataforma que utilitza models epidemiològics específics per sexe i edat per a predir els riscos reals de mortalitat per temperatures ambientals en diferents segments de la població. Es tracta del 'Forecaster.health', un sistema d'alerta de salut creat per a 580 regions de 31 països europeus, que ha estat finançat pel Consell Europeu de Recerca, i que proporciona avisos de mortalitat relacionada amb el fred i la calor per sexe i edat a Europa. L'eina permet introduir la data per a la qual es desitja obtenir les prediccions en una finestra de temps de dues setmanes, així com el subgrup de població pel qual es vol obtenir la predicció de risc.

L'ISGlobal ha impulsat l'eina en un context de ràpid escalfament en què les temperatures han anat batent successivament els rècords anteriors durant les dues últimes dècades i, segons indiquen els impulsors de la plataforma, "és essencial utilitzar models epidemiològics per a desenvolupar sistemes nous d'alerta primerenca que anticipin els efectes de les temperatures previstes sobre la salut".

L'eina permet introduir la data per a la qual es desitja obtenir les prediccions de salut en una finestra de temps de fins a dues setmanes, així com el subgrup de població per al qual es desitja obtenir la predicció de mortalitat relacionada amb la temperatura. Una vegada seleccionades aquestes variables, el sistema mostra un mapa amb alertes per a 580 regions de 31 països europeus amb codis de colors corresponents a quatre nivells de risc de mortalitat relacionada amb la calor i el fred: baix, moderat, alt i extrem.

"Canvi de paradigma"

"Fins ara, les alertes de temperatura es basaven únicament en la informació física de les previsions meteorològiques i, per tant, ignoraven les diferències de vulnerabilitat al fred i a la calor entre grups de població. El nostre sistema canvia aquest paradigma desplaçant el focus de la meteorologia a l'epidemiologia i els determinants socials de la vulnerabilitat als factors ambientals", afirma Joan Ballester Claramunt, investigador principal del grup d'Adaptació d'ISGlobal. "Forecaster.health no sols pronostica les temperatures en si, sinó també els riscos reals que aquestes temperatures tenen sobre el conjunt de la població i, especialment, sobre subgrups específics de població en funció del sexe i l'edat", afegeix.

Dades de 580 regions de 31 països europeus

L'equip que ha desenvolupat el sistema va utilitzar la base de dades de mortalitat del projecte EARLY-ADAPT, que actualment inclou dades de 580 regions de 31 països europeus per sexe, edat i causa de mort, per a ajustar models epidemiològics independents per grups de població. Cada dia, l'eina obté registres i previsions de temperatura, i utilitza els models epidemiològics per a quantificar el risc de mortalitat relacionada amb la temperatura per sexe i grup d'edat per a qualsevol data determinada en els 15 dies següents.

"Sabem que la vulnerabilitat a la calor està influïda per una sèrie de factors, entre ells el sexe i l'edat. Sabem, per exemple, que les dones són més susceptibles a la calor que els homes, i que el risc de mort tant per calor com per fred augmenta amb l'edat. Per això, la nostra eina ajusta, per separat, models epidemiològics per a cada sexe i grup d'edat, cosa que permet emetre alertes independents que donin compte dels impactes reals sobre la població", assenyala Marcos Quijal-Zamorano, investigador d'ISGlobal i un dels autors del sistema.

Primer pas cap a una "plataforma multirisc"

La intenció de l'ISGlobal és ampliar Forecaster.health en els pròxims mesos i anys en diferents direccions. Per una banda, els investigadors preveuen afegir a la plataforma nous països i regions més petites, quan l'equip adquireixi noves dades. També s'espera que l'eina desenvolupi nous models epidemiològics per a incorporar alertes de salut sobre diversos contaminants atmosfèrics, com les partícules, l'ozó o el diòxid de nitrogen. Finalment, la plataforma també emetrà alertes per a causes específiques de mort, com a malalties cardiovasculars i respiratòries, i per a altres resultats de salut, com a ingressos hospitalaris i accidents laborals.

"El nostre plantejament depèn fonamentalment de la disponibilitat de dades de salut per a ajustar els nostres models epidemiològics. Estem desitjosos d'afegir resultats de salut addicionals per a més països o regions més petites, tant d'Europa com d'altres continents, si se'ns faciliten dades", subratlla Joan Ballester Claramunt.