Descobreix les fruites que produeixen més al·lèrgies durant l'estiu

Durant l'estiu és molt normal augmentar el consum de fruita. I és que sovint sol ser fresca, hidratant i ve de gust quan fa calor. La síndria, el meló, les prunes, les cireres, etc. Aquestes només són algunes de les fruites de l'estiu, però, saps que pots patir una reacció al·lèrgica a certs fruits? T'expliquem quines fruites poden provocar més al·lèrgies durant la temporada d'estiu i com detectar-ho ràpidament.

Però cal no oblidar que algunes de les fruites típiques d'aquestes dates són les responsables del 70% de totes les al·lèrgies alimentàries, segons adverteixen des de la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC).

I quines fruites són les responsables de totes aquestes al·lèrgies? Doncs aquelles que pertanyen a la família de les "prunáceas", és a dir, el préssec, l'albercoc, les cireres, les prunes, el paraguaià o la nectarina.

Per què produeixen tantes al·lèrgies aquestes fruites?

Els experts en al·lèrgies de la SEAIC expliquen que la causant de les al·lèrgies, especialment a la zona mediterrània, són les LTP (proteïnes transportadores de lípids), “molt presents a les "prunàcies", especialment a la pell, on la seva concentració és molt més gran”.

La capacitat de provocar al·lèrgia d'aquestes proteïnes és tan gran que les reaccions es poden patir tant si es consumeix la fruita fresca, com si es pren en suc, melmelada, etc.

A més, els experts assenyalen que l'al·lèrgia a les LPT també pot aparèixer amb altres aliments, com els fruits secs o fruites com la poma o la maduixa. Per això és essencial saber si som al·lèrgics a aquesta proteïna i determinar quins aliments la poden provocar en cada cas.

Les maduixes també poden provocar al·lèrgies alimentàries / -

Símptomes de l'al·lèrgia al préssec, albercoc o nectarines

Com qualsevol altra al·lèrgia alimentària, la reacció al préssec, albercoc, etc. es produeix després de la ingesta d'aquestes fruites. Però, en alguns casos, la reacció pot aparèixer amb el simple fet d'inhalar les proteïnes de la pell d'aquests fruits o de fregar-los, encara que això és menys freqüent.

En qualsevol dels casos, els símptomes de la reacció al·lèrgica a les "prunàcies" apareixen de seguida, “a la primera hora després de la ingesta” segons els experts de la SEAIC, i poden ser de diferents tipus:

Símptomes orals. Són els més freqüents i consisteixen en picor a la boca, la gola o les orelles.

Són els més freqüents i consisteixen en picor a la boca, la gola o les orelles. Símptomes cutanis . Van des de reaccions lleus en tocar les fruites a urticàries, inflor de llavis, parpelles, llengua o altres zones.

. Van des de reaccions lleus en tocar les fruites a urticàries, inflor de llavis, parpelles, llengua o altres zones. Símptomes digestius . Nàusees, vòmits, dolor abdominal, distensió abdominal, diarrea.

. Nàusees, vòmits, dolor abdominal, distensió abdominal, diarrea. Anafilaxi. És la més greu de les reaccions al·lèrgiques i apareix molt ràpidament. Com suposa un autèntic risc vital per al pacient que la pateix és important saber que “es pot iniciar amb picor oral, faringi, en mans, peus o cuir cabellut i després progressar amb generalització de la picor i aparició d'urticària i/o angioedema, així com símptomes generals respiratoris, digestius i cardiovasculars (conjuntivitis, obstrucció nasal, esternuts, mucositat, dificultat per empassar o respirar, tos, xiulets, nàusees, vòmits, dolor abdominal, diarrea, i caiguda de la tensió arterial amb mareig, pèrdua de coneixement, i si la situació es prolonga sense tractament, parada cardiorespiratòria)”, alertes els al·lergòlegs.

Per això, és essencial actuar ràpidament i portar el pacient a un servei d'emergències de manera urgent. En el cas que la persona sàpiga que és al·lèrgic a aquestes fruites i que es pot tractar d'una anafilaxi “s'ha d'administrar l'adrenalina autoinjectable i ser portat a un centre mèdic”, afegeix.

A més, cal no oblidar que els al·lèrgics a les proteïnes LTP poden veure els seus símptomes agreujats per alguns factors, com l'exercici físic, el consum d'alcohol o antiinflamatoris.

Així que, si saps que ets al·lèrgic al préssec, al paraguaià o a les cireres, recorda portar aquest estiu la teva medicació, ja siguin antihistamínics, corticoides i per descomptat l'adrenalina autoinjectable.