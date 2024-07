Els experts adverteixen que si et dutxes amb aquesta freqüència és perjudicial per la salut

No és cap misteri que gran part de la població es dutxa, almenys, un cop al dia. No obstant, d’acord amb un estudi recent de la Universitat de Harvard, aquest hàbit podria ser molt menys saludable del que sembla. De fet, tal com apunten els autors de la recerca, dutxar-se cada dia podria ser perjudicial per a la salut.

El motiu darrere d’aquesta troballa es troba en el fet que hi ha certs bacteris que al ser retirats amb la neteja diària poden provocar que la pell s'assequi, i que arribi fins i tot a causar l’aparició d’irritació, picors i infeccions.

El perill dels gels

Tal com defensa l’estudi en qüestió, l’ús de certs gels de dutxa antibacterians pot matar alguns bacteris que contribueixen a l’«equilibri de microorganismes» a la pell i fomenta l’aparició d’«organismes més forts i resistents als antibiòtics».

Amb tot, des de la prestigiosa universitat nord-americana no es precisa quina és la freqüència de dutxa aconsellable, ja que depèn de factors individuals i del dia a dia de cada persona. El que sí que concreten és que és més recomanable portar a terme dutxes de curta durada, d’uns tres minuts, i amb aigua tèbia en comptes de molt calenta.